Продукцию на 3,8 млн теңге реализовали креаторы ВКО на ярмарке

25–26 июля в Астане на площадке Qazaq Creative Hub состоялась креативная ярмарка Восточно-Казахстанской области, организованная в рамках республиканского проекта Creative Aimaq, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

В мероприятии приняли участие около 50 представителей креативных индустрий региона. На площадке были представлены дизайнерские бренды, изделия ремесленников и современные творческие инициативы.

Кроме того, на протяжении двух дней для жителей и гостей столицы проходили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, дизайну и авторскому творчеству.

Одним из ключевых событий программы стал спектакль детского театра SAMGA по произведению Абая «Болыс болдым, мінекей». Кроме того, среди посетителей была разыграна туристическая путевка на двоих по одному из самых живописных маршрутов Восточно-Казахстанской области.

За два дня ярмарку посетили около 1 500 человек. По итогам мероприятия объем реализации продукции и услуг креаторов ВКО составил 3,8 млн теңге. Посетителям был представлен широкий ассортимент авторских изделий, включая керамику, текстиль, предметы интерьера, живопись, изделия из дерева и кожи, а также сувенирную продукцию.

Проект Creative Aimaq направлен на развитие региональных креативных индустрий, продвижение местных авторов и создание новых возможностей для реализации их продукции.

На сегодняшний день в рамках проекта уже проведено шесть региональных креативных ярмарок, которые посетили около 16 тысяч человек, а общий объем продаж продукции креаторов превысил 25,3 млн теңге.

Ранее работы 200 креаторов Акмолинской области представили в Астане.