Работы 200 креаторов Акмолинской области представили в Астане
В Астане стартовала ярмарка Акмолинской области на территории хаба Creative Aimaq, реализуемого Фондом развития креативных индустрий, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект Creative Aimaq направлен на продвижение региональных представителей креативных индустрий. На несколько дней площадка фонда превращается в резиденцию определенного региона, где мастера, дизайнеры, художники и предприниматели могут представить свои работы широкой аудитории.
Как рассказал управляющий директор по развитию талантов и проектов Фонда Алмас Сагынулы, проект позволяет показать творческий потенциал регионов.
— Сегодня представляет свои проекты Акмолинская область. Это не просто показ или ярмарка, это больше концепция pop-up store. Помимо знакомства с креативными продуктами каждого региона, здесь есть возможность их приобрести. Большая концентрация проектов креативных индустрий находится в Алматы и Астане, но в регионах их тоже очень много, мы просто их не видим. Поэтому в первую очередь мы хотим познакомить жителей и гостей столицы с проектами каждого региона, — отметил он.
На сегодня в Акмолинской области выявлено около 1000 субъектов креативных индустрий. В рамках выставки представлены работы порядка 200 креаторов. Экспозиция разделена на три направления: наследие, вдохновение и экономика будущего.
Посетители могут увидеть изделия мастеров ювелирного искусства, работы по дереву, коже и кости, национальные музыкальные инструменты, произведения художников, дизайнерские коллекции, а также IT- и digital-проекты.
Одним из ярких участников стал мастер косторезного искусства Карим Бектас, чьи работы получили признание не только в Казахстане, но и за рубежом — в Монголии, Турции, США, Узбекистане и России. Также представлены домбыры и кобызы мастеров Нуржана Дилманова, Бабыра Аргынова, Мурата Соспанова, Кайырлы Сарсенбая и Геннадия Касаткина.
Отдельная зона посвящена художникам Акмолинской области. Здесь представлены работы Виктора Кубрина, Владимира Быстрицкого, братьев Магзумовых, Натальи Булгаковой и других.
Кроме того, в рамках Creative Aimaq представлены проекты в сфере технологий. Среди них — Artisan Education и Lab Kit — образовательные платформы и наборы для обучения робототехнике и программированию.
13 и 14 июня для посетителей подготовлена культурно-образовательная программа: выступления артистов, лекции и мастер-классы по изготовлению этно-брошей, гончарному искусству, работе с кожей, войлоком, созданию национальных музыкальных инструментов и другим видам традиционного ремесла.
Выставка работает с 10:00 до 19:00 по адресу: ул. Жошы хана, 16/2.
Напомним, в апреле Глава государства ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий, созданного по его поручению в качестве ключевого института поддержки отечественного креативного сектора.