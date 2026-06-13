Работы 200 креаторов Акмолинской области представили в Астане

Проект Creative Aimaq направлен на продвижение региональных представителей креативных индустрий. На несколько дней площадка фонда превращается в резиденцию определенного региона, где мастера, дизайнеры, художники и предприниматели могут представить свои работы широкой аудитории.

Как рассказал управляющий директор по развитию талантов и проектов Фонда Алмас Сагынулы, проект позволяет показать творческий потенциал регионов.

Фото: Данира Искакова/Kazinform

— Сегодня представляет свои проекты Акмолинская область. Это не просто показ или ярмарка, это больше концепция pop-up store. Помимо знакомства с креативными продуктами каждого региона, здесь есть возможность их приобрести. Большая концентрация проектов креативных индустрий находится в Алматы и Астане, но в регионах их тоже очень много, мы просто их не видим. Поэтому в первую очередь мы хотим познакомить жителей и гостей столицы с проектами каждого региона, — отметил он.

На сегодня в Акмолинской области выявлено около 1000 субъектов креативных индустрий. В рамках выставки представлены работы порядка 200 креаторов. Экспозиция разделена на три направления: наследие, вдохновение и экономика будущего.

Фото: Данира Искакова/Kazinform

Посетители могут увидеть изделия мастеров ювелирного искусства, работы по дереву, коже и кости, национальные музыкальные инструменты, произведения художников, дизайнерские коллекции, а также IT- и digital-проекты.

Одним из ярких участников стал мастер косторезного искусства Карим Бектас, чьи работы получили признание не только в Казахстане, но и за рубежом — в Монголии, Турции, США, Узбекистане и России. Также представлены домбыры и кобызы мастеров Нуржана Дилманова, Бабыра Аргынова, Мурата Соспанова, Кайырлы Сарсенбая и Геннадия Касаткина.

Фото: Данира Искакова/Kazinform

Отдельная зона посвящена художникам Акмолинской области. Здесь представлены работы Виктора Кубрина, Владимира Быстрицкого, братьев Магзумовых, Натальи Булгаковой и других.

Кроме того, в рамках Creative Aimaq представлены проекты в сфере технологий. Среди них — Artisan Education и Lab Kit — образовательные платформы и наборы для обучения робототехнике и программированию.

13 и 14 июня для посетителей подготовлена культурно-образовательная программа: выступления артистов, лекции и мастер-классы по изготовлению этно-брошей, гончарному искусству, работе с кожей, войлоком, созданию национальных музыкальных инструментов и другим видам традиционного ремесла.

Выставка работает с 10:00 до 19:00 по адресу: ул. Жошы хана, 16/2.

Напомним, в апреле Глава государства ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий, созданного по его поручению в качестве ключевого института поддержки отечественного креативного сектора.