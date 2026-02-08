Продукты из стабфондов начали продавать на ярмарках выходного дня в Казахстане
С начала года в стране проведено порядка 600 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня. Во всех регионах Казахстана прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых была представлена продукция региональных стабилизационных фондов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.
В Актау из стабилизационного фонда на ярмарку было поставлено 2 тонны картофеля, по 1 тонне моркови, лука и капусты, 1 тонна говядины, 1000 литров растительного масла, 500 кг пищевой соли, 1,5 тонны риса и 700 кг макаронных изделий, которые были реализованы населению.
На ярмарке в Атырауской области из стабилизационного фонда было представлено 1,2 тонны овощной продукции, 1 тонна говядины, 0,6 тонны молочной продукции и 0,4 тонны мяса птицы.
Жителям области Улытау из стабилизационного фонда было реализовано 400 штук яиц, 1 тонна говядины, по 20 кг макаронных изделий и гречневой крупы, а также 50 кг муки.
На ярмарке в Кызылорде осуществлялась торговля продукцией стабилизационного фонда социально-предпринимательской корпорации «Байқоңыр». Цены составили: картофель — 160 тенге, лук — 126 тенге, морковь — 135 тенге, капуста — 130 тенге, рис — 230 тенге, мука — 140 тенге, говядина — 2500 тенге за килограмм.
Помимо продукции стабилизационных фондов в ярмарках приняли участие около тысячи отечественных товаропроизводителей и предпринимателей. Населению был предложен широкий ассортимент товаров. К примеру, в Северо-Казахстанской области местные предприниматели представили 25 видов продукции и реализовали 4847 кг товаров на общую сумму 7,7 млн тенге. В Усть-Каменогорске предпринимателями было предложено 15 тонн продукции, преимущественно мяса, меда и молочных изделий.
В сельскохозяйственной ярмарке в городе Астане приняли участие не только местные фермеры, но и сельхозтоваропроизводители из области Абай, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской областей. В столице отмечается высокий спрос на говядину. Мясная продукция реализовывалась по следующим ценам: говядина — 3300–3500 тенге за кг, конина — 3000–3300 тенге за кг, баранина — 3500 тенге за кг.
В целом на ярмарках было реализовано порядка 60 тонн бакалейной продукции, 50 тонн овощей и 50 тонн мясной продукции. Также населению по ценам ниже рыночных предлагались овощи и фрукты, мясо, мука и молочная продукция, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары.
В соответствии с поручением Правительства на следующей неделе в регионах страны будет продолжена практика разбронирования продукции стабилизационных фондов на ярмарки.
Напомним, что в целях недопущения ценовых всплесков в феврале началось активное разбронирование запасов овощей из стабилизационных фондов.