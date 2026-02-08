Продукты из стабфондов начали продавать на ярмарках выходного дня в Казахстане

В Актау из стабилизационного фонда на ярмарку было поставлено 2 тонны картофеля, по 1 тонне моркови, лука и капусты, 1 тонна говядины, 1000 литров растительного масла, 500 кг пищевой соли, 1,5 тонны риса и 700 кг макаронных изделий, которые были реализованы населению.

На ярмарке в Атырауской области из стабилизационного фонда было представлено 1,2 тонны овощной продукции, 1 тонна говядины, 0,6 тонны молочной продукции и 0,4 тонны мяса птицы.

Жителям области Улытау из стабилизационного фонда было реализовано 400 штук яиц, 1 тонна говядины, по 20 кг макаронных изделий и гречневой крупы, а также 50 кг муки.

На ярмарке в Кызылорде осуществлялась торговля продукцией стабилизационного фонда социально-предпринимательской корпорации «Байқоңыр». Цены составили: картофель — 160 тенге, лук — 126 тенге, морковь — 135 тенге, капуста — 130 тенге, рис — 230 тенге, мука — 140 тенге, говядина — 2500 тенге за килограмм.

Помимо продукции стабилизационных фондов в ярмарках приняли участие около тысячи отечественных товаропроизводителей и предпринимателей. Населению был предложен широкий ассортимент товаров. К примеру, в Северо-Казахстанской области местные предприниматели представили 25 видов продукции и реализовали 4847 кг товаров на общую сумму 7,7 млн тенге. В Усть-Каменогорске предпринимателями было предложено 15 тонн продукции, преимущественно мяса, меда и молочных изделий.

В сельскохозяйственной ярмарке в городе Астане приняли участие не только местные фермеры, но и сельхозтоваропроизводители из области Абай, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской областей. В столице отмечается высокий спрос на говядину. Мясная продукция реализовывалась по следующим ценам: говядина — 3300–3500 тенге за кг, конина — 3000–3300 тенге за кг, баранина — 3500 тенге за кг.

В целом на ярмарках было реализовано порядка 60 тонн бакалейной продукции, 50 тонн овощей и 50 тонн мясной продукции. Также населению по ценам ниже рыночных предлагались овощи и фрукты, мясо, мука и молочная продукция, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары.

В соответствии с поручением Правительства на следующей неделе в регионах страны будет продолжена практика разбронирования продукции стабилизационных фондов на ярмарки.

Напомним, что в целях недопущения ценовых всплесков в феврале началось активное разбронирование запасов овощей из стабилизационных фондов.