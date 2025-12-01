РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:41, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Продовольственная безопасность в Таджикистане достигла 85%

    О том, что продовольственная безопасность достигла 85%, сегодня в ежегодном послании парламенту страны сказал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Продовольственная безопасность в Таджикистане достигла 85%
    Фото: president.tj

    Глава республики выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их самоотверженную работу и значительный вклад в развитие отрасли. С его слов, несмотря на глобальные климатические изменения в 2025 году производство сельскохозяйственной продукции выросло на 8,5%.

    — 2025 год стал самым жарким за последние десятилетия, однако сельхозпроизводители продолжали преодолевать вызовы и добивались положительных результатов, — отметил Э. Рахмон.

    Он подчеркнул важность создания стратегических запасов для обеспечения продовольственной безопасности, в том числе формирования резервов продовольствия на два года.

    Ранее сообщалось, что глобальные климатические изменения снизили урожайность в Таджикистане до 50%.

    Теги:
    Сельское хозяйство Таджикистан Продовольственная безопасность Мировые новости Эмомали Рахмон
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Сейчас читают