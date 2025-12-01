Продовольственная безопасность в Таджикистане достигла 85%

Глава республики выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их самоотверженную работу и значительный вклад в развитие отрасли. С его слов, несмотря на глобальные климатические изменения в 2025 году производство сельскохозяйственной продукции выросло на 8,5%.

— 2025 год стал самым жарким за последние десятилетия, однако сельхозпроизводители продолжали преодолевать вызовы и добивались положительных результатов, — отметил Э. Рахмон.

Он подчеркнул важность создания стратегических запасов для обеспечения продовольственной безопасности, в том числе формирования резервов продовольствия на два года.

Ранее сообщалось, что глобальные климатические изменения снизили урожайность в Таджикистане до 50%.