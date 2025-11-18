Климатические изменения снизили урожайность в Таджикистане до 50%

Он назвал экологическую проблему одним из важных направлений сотрудничества, поскольку изменение климата, таяние ледников и продолжительные пыльные бури оказывают прямое влияние на продовольственную безопасность стран региона.

— Маловодье и сильные пыльные бури, которые наблюдаются в последние годы, приводят к серьезному снижению производительности аграрного сектора. В Таджикистане, к примеру, в текущем году урожайность ряда сельхозпродуктов снизилась до 50 процентов, — отметил Э.Рахмон.

Ранее мы писали о том, что установившаяся рекордная жара в Центральной Азии, вызванная глобальным изменением климата, создает серьезную опасность для экономик стран и здоровья населения региона в целом. О том, с какими вызовами сталкиваются города центральноазиатского региона и как смягчить последствия климатического кризиса — читайте в материале собственного корреспондента агентства Kazinform.