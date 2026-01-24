Продажи Tesla Cybertruck рухнули почти на 50% в 2025 году

За год компания реализовала 20 237 автомобилей, тогда как в 2024 году было продано 38 965 единиц. Снижение спроса затронуло и другие модели Tesla: продажи Model X, S и Y также упали. Единственным исключением стала Model 3, спрос на которую вырос на 1,3% — до 192 440 автомобилей.

В Tesla ранее объясняли давление на бизнес «неопределенностью, связанной с торговой, тарифной и фискальной политикой». Несмотря на сложности, компания сохраняет лидерство на рынке электромобилей США с долей около 46%.

При этом в 2025 году Tesla планирует поставить 1,64 млн автомобилей, что на 9% меньше, чем годом ранее, и уже уступила мировое лидерство китайской BYD.

Дополнительным ударом по репутации Cybertruck стали многочисленные отзывы: в 2024 году Tesla отозвала 46 тысяч пикапов из-за проблем с декоративной панелью, камерой заднего вида, стеклоочистителями и педалью акселератора. На фоне высокой цены (от $60 990) и технических недочетов спрос на модель продолжил снижаться.

На фоне трудностей в автомобильном бизнесе инвесторы все чаще обращают внимание на проект человекоподобного робота Optimus.

Илон Маск заявил, что роботы уже выполняют простые задачи на заводах Tesla, а их коммерческие продажи могут начаться в ближайшие годы. По оценкам аналитиков Barclays, рынок человекоподобной робототехники сегодня оценивается в $2–3 млрд. Однако, есть вероятность, что к 2035 году он вырастет до $40–200 млрд.

Напомним, в конце прошлого года в Алматы была замечена Tesla Cybertruck с символикой МЧС Казахстана. Ранее мы писали, что китайские электрокары обгоняют Tesla в Европе.