РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:17, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Tesla планирует начать продажи гуманоидных роботов Optimus в 2027 году

    Компания Tesla может приступить к продаже человекоподобных роботов Optimus уже к концу 2027 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Tesla планирует начать продажи роботов Optimus в 2027 году
    Фото: Screenshot

    Об этом сообщил глава компании Илон Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам предпринимателя, в настоящее время несколько роботов Optimus уже задействованы на заводах Tesla и выполняют простые производственные задачи.

    Маск отметил, что до конца текущего года функциональность роботов будет существенно расширена, а к концу следующего года компания рассчитывает вывести продукт на рынок и начать продажи для широкой аудитории.

    Идею создания гуманоидных роботов Илон Маск впервые озвучил в августе 2021 года. Публичная презентация Optimus состоялась в октябре 2024 года. Тогда Маск заявлял, что ориентировочная стоимость робота составит от $20 до $30 тысяч, что сделает его доступным для массового потребителя.

    В 2025 году Tesla уже демонстрировала возможности Optimus: весной робот показал танцевальные движения, а осенью появился на красной дорожке в Голливуде, где продемонстрировал элементы кунг-фу.

    Ранее Маск сообщал, что в ближайшие годы сформирует «армию» человекоподобных роботов Optimus, организовав производство около 1 млн единиц в год. Далее появится Optimus 4 — с объемом выпуска около 10 млн экземпляров, а затем Optimus 5 — уже от 50 до 100 млн единиц. Маск уверен, что с помощью роботов Optimus и автономных автомобилей можно будет построить общество без бедности, где каждому будет доступна медицинская помощь «на самом высоком уровне». Так, Optimus способен стать «превосходным хирургом», в будущем все рабочие места займут роботы и искусственный интеллект, и людям работать станет необязательно.

    Теги:
    Технологии Илон Маск Роботы Мировые новости Tesla
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают