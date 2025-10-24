РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:24, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Илон Маск готовит «армию роботов» Optimus от Tesla

    Глава Tesla Илон Маск сообщил, что в ближайшие годы планирует сформировать «армию» человекоподобных роботов Optimus, организовав производство около 1 млн единиц в год, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Роботы Optimus от Tesla
    Фото: ТАСС

    — Мы создадим производственную линию для миллиона роботов Optimus. Надеюсь, производство стартует к концу следующего года, — заявил Маск на встрече с руководством Tesla.

    По его словам, прототип новой версии — Optimus третьего поколения (Optimus 3) — должен быть готов в первом квартале 2026 года, возможно, в феврале или марте. Маск отметил, что достижение объема выпуска в миллион роботов в год потребует времени.

    Основной вызов, по словам Маска, заключается в отсутствии у Tesla готовой производственной цепочки. Поэтому компании предстоит самостоятельно разрабатывать и изготавливать почти все компоненты. Он также подчеркнул, что хотел бы владеть таким пакетом акций Tesla, который позволит ему оказывать влияние на решения, касающиеся проекта по созданию «армии роботов».

    — Если мы создаем эту армию роботов, будет ли у меня хотя бы значимое влияние на нее? Не полный контроль, но ощутимое влияние, — отметил Маск, добавив, что в противном случае «ему будет некомфортно».

    Предприниматель предположил, что в будущем появится Optimus 4 — с объемом выпуска около 10 млн экземпляров, а затем Optimus 5 — уже от 50 до 100 млн единиц. Маск уверен, что с помощью роботов Optimus и автономных автомобилей можно будет построить общество без бедности, где каждому будет доступна медицинская помощь «на самом высоком уровне». По его словам, Optimus способен стать «превосходным хирургом».

    Ранее Маск заявлял, что в будущем все рабочие места займут роботы и искусственный интеллект, а людям работать будет необязательно.

    Идея создания человекоподобного робота была представлена Маском в августе 2021 года. В октябре 2024-го публике впервые показали гуманоидного Optimus. Тогда предприниматель отметил, что стоимость робота составит от $20 до $30 тысяч, и «каждый сможет себе его позволить». Весной 2025 года Маск продемонстрировал, как Optimus танцует, а осенью того же года появились кадры, где робот выходит на красную дорожку в Голливуде и показывает приемы кунг-фу.

    Ранее сообщалось, что компания Amazon активно изучает возможности автоматизации через технологии искусственного интеллекта (ИИ) и изменения штата сотрудников. Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун сообщил, что в ближайшие 5 лет под риском автоматизации окажутся 2,5 млн специалистов в Казахстане.

    Технологии Илон Маск Искусственный интеллект Роботы Наука и инновации Tesla
