Amazon выбрала ИИ вместо 600 тысяч новых сотрудников

Гигант электронной коммерции стремится продавать вдвое больше товаров к 2033 году без увеличения численности рабочей силы в США. Это означает, что Amazon не нужно будет нанимать более 600 тысяч новых рабочих.

Главный технолог Amazon Тай Брэди заявил, что сотрудники компании, работающие в настоящее время, не потеряют работу из-за роботов — вместо этого новая технология будет работать вместе с людьми.

Amazon планирует представить новые технологии робототехники и ИИ для улучшения процесса доставки в городе Милпитасе в штате Калифорния.

Amazon автоматизирует около 40 распределительных складов к концу следующего года. Экономический эффект, по оценкам Morgan Stanley, может достичь почти $4 млрд в год.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США настаивают на введении «налога на роботов» для компаний, которые заменяют людей технологиями, поскольку ИИ может заменить 100 млн рабочих мест в США.

Ты также писали, что половина менеджеров в США используют ИИ для принятия ключевых решений.