    17:00, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Amazon выбрала ИИ вместо 600 тысяч новых сотрудников

    Компания Amazon активно изучает возможности автоматизации через технологии искусственного интеллекта (ИИ) и изменения штата сотрудников, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.

    Фото: roastbrief.us

    Гигант электронной коммерции стремится продавать вдвое больше товаров к 2033 году без увеличения численности рабочей силы в США. Это означает, что Amazon не нужно будет нанимать более 600 тысяч новых рабочих.

    Главный технолог Amazon Тай Брэди заявил, что сотрудники компании, работающие в настоящее время, не потеряют работу из-за роботов — вместо этого новая технология будет работать вместе с людьми.

    Amazon планирует представить новые технологии робототехники и ИИ для улучшения процесса доставки в городе Милпитасе в штате Калифорния.

    Amazon автоматизирует около 40 распределительных складов к концу следующего года. Экономический эффект, по оценкам Morgan Stanley, может достичь почти  $4 млрд в год.

    Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США настаивают на введении «налога на роботов» для компаний, которые заменяют людей технологиями, поскольку ИИ может заменить 100 млн рабочих мест в США.

    Ты также писали, что половина менеджеров в США используют ИИ для принятия ключевых решений. 

    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
