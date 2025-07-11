Половина менеджеров в США используют ИИ для принятия ключевых решений — опрос

Онлайн-опрос был проведён 24 июня 2025 года через платформу Pollfish. В нём приняли участие американские менеджеры, в возрасте от 25 лет, с доходом не менее $75 000 в год, имеющие как минимум степень младшего специалиста и работающие в компаниях с численностью персонала более 11 человек.

Согласно результатам, около 65% менеджеров используют ИИ в своей работе, и почти все из них (94%) полагаются на такие инструменты для оценки сотрудников. Самым популярным является ChatGPT — им пользуются 53% менеджеров, применяющих ИИ. За ним следуют Copilot от Microsoft (29%) и Gemini от Google (16%); ещё 3% используют другие ИИ-инструменты.

Менеджеры применяют ИИ для выполнения различных задач, включая разработку обучающих материалов (97%), составление планов развития сотрудников (94%) и оценку эффективности работы (91%). Большинство также используют ИИ при кадровых решениях: 78% — при определении прибавок к зарплате, 77% — при повышениях, 66% — при сокращениях и 64% — при увольнениях.

Каждый пятый менеджер признался, что часто позволяет ИИ принимать окончательные решения без участия человека. При этом почти две трети (68%) никогда не проходили официальное обучение по этичному использованию ИИ в управлении персоналом — такую подготовку прошли лишь треть респондентов.

Старший карьерный консультант Resume Builder Стейси Халлер отметила, что многие компании поощряют менеджеров использовать ИИ для повышения эффективности, ускорения принятия решений и снижения затрат. Однако, по её словам, чтобы избежать юридических рисков и утраты доверия со стороны сотрудников, организациям необходимо внедрять ИИ осмысленно и обязательно сохранять контроль со стороны человека.

Опрос также показал, что почти половина менеджеров, ответственных за оценку возможностей замены сотрудников ИИ, считают это возможным, а 43% уже заменили некоторых работников технологиями ИИ.

Ранее сообщалось, что ИИ повлияет на каждое четвертое рабочее место в мире. Согласно новому совместному исследованию Международной организации труда (МОТ) и Национального исследовательского института Польши (NASK), наиболее вероятным результатом использования ИИ станет трансформация работы, а не полная замена человека компьютером.

Оригинал материала на английском языке можно прочитать здесь.