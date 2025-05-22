ИИ повлияет на каждое четвертое рабочее место в мире — ООН

— Мы вышли за рамки теории, чтобы создать инструмент, основанный на данных о реальных рабочих местах. Объединив человеческий опыт, экспертный анализ и модели генеративного ИИ, мы создали воспроизводимый метод, который поможет странам оценивать риски и эффективно реагировать на происходящее, — сказал Павел Гмырек, старший научный сотрудник МОТ и ведущий автор исследования.

Согласно докладу, профессии можно группировать в соответствии с уровнем воздействия генеративного ИИ.

ИИ может по-разному повлиять на женщин и мужчин на рынке труда

Около 25% рабочих мест в мире потенциально подвержены воздействию ИИ, а в развитых странах этот показатель достигает 34%. При этом среди женщин вероятность того, что их работа измениться под влиянием ИИ, значительно выше.

В развитых странах рабочие места с самым высоким риском автоматизации составляют 9,6% женской занятости — по сравнению с 3,5% таких рабочих мест среди мужчин, говорится в докладе.

Какие профессии подвержены наибольшему риску

Согласно докладу, офисная работа подвергается наибольшему воздействию технологий ИИ из-за теоретической способности генеративного ИИ автоматизировать многие задачи. Однако расширяющиеся возможности ИИ также распространяются на ряд когнитивных профессий, связанных со СМИ, программным обеспечением и финансами.

При этом круг профессий, которые могут быть полностью автоматизированы, остается ограниченным, поскольку многие задачи по-прежнему требуют участия человека, отмечают эксперты.

Призыв к формированию инклюзивных стратегий

Эксперты призывают правительства, профсоюзы и другие организации участвовать в социальном диалоге и формировать инклюзивные стратегии, которые могут повысить производительность, качество работы и сохранить рабочие места.

— Легко потеряться в шуме вокруг ИИ. Нам нужны ясность и контекст, — сказала Джанин Берг, старший экономист МОТ, добавив, что организация окажет поддержку странам в подготовке рынков труда к более справедливому цифровому будущему.

Ранее мы писали о том, какие профессии могут исчезнуть в Казахстане в связи с развитием искусственного интеллекта.