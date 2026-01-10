Продажи недвижимости в Турции обновили исторический максимум

Высокая активность сохранялась с начала года, о чем свидетельствуют данные Генерального управления земельного кадастра и регистрации (TKGM).

Рост числа сделок был зафиксирован в январе, феврале, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре и декабре по сравнению с аналогичными периодами 2024 года. Снижение отмечалось лишь в марте, октябре и ноябре.

Всего за период с января по декабрь продажи недвижимости увеличились на 8,7% и достигли 3 332 994 сделок — это самый высокий годовой показатель за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2022 году, когда было оформлено 3 234 200 сделок.

За отчетный период в земельно-кадастровых управлениях было выполнено свыше 20 млн различных операций. Значительная часть из них пришлась на сделки купли-продажи недвижимости. Существенный объем операций был связан с оформлением ипотеки, а также с наследственными переходами прав собственности. Кроме того, проводились исправления кадастровых данных, изъятия объектов для государственных нужд, раздел и объединение недвижимости, оформление дарения и перераспределение земельных участков.

Доходы от регистрационных сборов выросли на 74,9% и составили 168 млрд 146 млн 103 тысяч лир, из которых 160,7 млрд лир были получены от сделок купли-продажи недвижимости.

Ранее сообщалось, что собственное жилье остается недоступным почти для 30% граждан Турции.

Кроме того, турецкие власти объявили об аннулировании свыше 400 паспортов, выданных иностранцам в рамках инвестиционной программы получения гражданства. Решение стало результатом масштабной спецоперации по ликвидации преступной группы, занимавшейся фиктивной продажей недвижимости людям из других стран.