Турция аннулирует 451 «золотой» паспорт из-за фиктивных сделок с недвижимостью

Турецкие власти объявили об аннулировании 451 паспорта, выданного иностранцам в рамках инвестиционной программы получения гражданства. Решение стало результатом масштабной спецоперации по ликвидации преступной группы, занимавшейся фиктивной продажей недвижимости людям из других стран. Эти сделки позволяли обходить законные требования для получения турецкого гражданства.

По данным правоохранительных органов Турции, в ходе расследования были задержаны 106 подозреваемых. Их обвиняют в ряде серьезных преступлений, включая незаконный ввоз мигрантов, отмывание средств, полученных преступным путем, мошенничество и подделку официальных документов.

В результате чего было конфисковано 1 240 квартир, 47 автомобилей, 65 земельных участков, а также активы нескольких юридических лиц. По информации следствия, 451 иностранец оказался вовлечен в схему фиктивной покупки недвижимости и теперь они лишатся турецкого гражданства. Процедуры по аннулированию уже запущены.

Как оказалось, преступная схема заключалась в следующем: иностранцы переводили сумму, соответствующую инвестиционному порогу, необходимому для получения гражданства (на начальном этапе это была сумма от $250 тыс. затем ее подняли до $450 тыс.). Однако после «покупки» недвижимости продавец возвращал покупателю до $100 тыс. наличными, а сама сделка носила фиктивный характер. Таким образом, участники обходили реальные требования инвестиционной программы, получая гражданство незаконным путем.

Турецкие власти заявили, что продолжат борьбу с коррупцией и нарушениями в сфере предоставления гражданства, а также усилят контроль за соблюдением инвестиционных требований.

Ранее мы писали о том, что в результате крупной антикоррупционной операции в Измире сотрудники турецкой полиции задержали 126 человек.