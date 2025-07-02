126 человек задержаны по делу о коррупции в мэрии Измира

Как оказалось, следственные действия проводятся в рамках дела о масштабных финансовых нарушениях при реализации городских проектов.

В прокуратуре Измира сообщают, что в местных органах власти выявлены признаки злоупотреблений в сфере государственных закупок, нецелевого расходования бюджетных средств и искажения тендерных процедур. Подозреваемым инкриминируются статьи уголовного кодекса, касающиеся участия в преступной схеме по подрыву честности конкурсов и причинению ущерба государственному бюджету.

По предварительным данным, речь может идти о суммах, превышающих 280 млн турецких лир (около $7 млрд). Расследование охватывает период с 2021 по 2024 год, когда в городе реализовывались масштабные инфраструктурные и социальные проекты при участии муниципального предприятия İZBETON A.Ş.

Среди 126 задержанных — бывший мэр Измира Тунч Сойер, экс-руководители дочерних компаний мэрии, а также действующие представители городского управления. В рамках следствия были проведены обыски более чем по 300 адресам, изъяты документы и цифровые носители информации.

Фото: iha.com.tr

Представители прокуратуры подчеркивают, что расследование проводится в строгом соответствии с законом.

— Мы действуем исключительно в рамках правовой процедуры. Независимо от должности каждый, кто подозревается в коррупции, должен понести ответственность, — говорится в официальном заявлении ведомства.

Вместе с тем, в оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП), члены которой находятся под следствием, заявили о необходимости обеспечить транспарентность расследования и недопустимость использования правосудия в качестве политического инструмента.

— Мы выступаем за борьбу с коррупцией, но призываем к соблюдению принципов верховенства закона и справедливого разбирательства, - отметили в пресс-службе партии.

Продолжаются допросы подозреваемых. Решение об избрании меры пресечения ожидается в ближайшие дни. По информации правоохранительных органов, число фигурантов дела может увеличиться.

Ранее мы писали о том, что Турция стала свидетелем одного из самых громких политических событий за последнее время. В Стамбуле были арестованы свыше 100 человек, в том числе мэр города Экрем Имамоглу.