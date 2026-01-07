Продажи Jaguar Land Rover резко упали на фоне тарифов США и кибератак

Продажи британского автопроизводителя Jaguar Land Rover резко сократились в последнем квартале прошлого года на фоне введения американских тарифов и затянувшегося восстановления после масштабной кибератаки.

Оптовые поставки через дилерскую сеть в октябре–декабре упали на 43,3% — до 59,2 тыс. автомобилей. Розничные продажи снизились на 25,1% — до 79,6 тыс. машин, следует из сообщения компании. Негативное влияние на результаты оказала кибератака, произошедшая в конце августа.

В результате киберинцидента Jaguar Land Rover был вынужден временно остановить производство на предприятиях в Великобритании, Словакии, Бразилии и Индии в сентябре, что привело к квартальному убытку почти в £500 млн, пишет британское издание The Guardian.

Производственные мощности крупнейшего автоконцерна Великобритании вышли на нормальный режим работы лишь к середине ноября, после чего компании потребовалось дополнительное время для восстановления глобальных поставок.

На финансовые показатели также повлияли новые американские импортные пошлины, что привело к сокращению присутствия Jaguar Land Rover на североамериканском рынке: розничные продажи там уменьшились почти на 40%, а оптовые поставки — примерно на 65%.

На модели Range Rover, Range Rover Sport и Defender пришлось около трех четвертей общего объема продаж (74,3%). Jaguar Land Rover входит в состав индийского промышленного конгломерата Tata Motors.

Ранее сообщалось, что производство автомобилей в Казахстане увеличилось на 25,5%, а также о том, какими будут цены на авто в стране в 2026 году и почему казахстанцы пока не могут сдать старые машины на утилизацию.