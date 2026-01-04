РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:59, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Выпуск автомобилей в Казахстане вырос на 25,5%

    По данным Бюро национальной статистики РК, в стране произведено 22 580 единиц техники общей стоимостью 311,1 млрд тенге — лучший месячный показатель за весь прошлый год, передает Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

    дорога, пробки, автомобили, погода, туман
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В сравнении с ноябрем 2024 года объемы выпуска выросли на 25,5%.

    Ключевым драйвером роста стал сегмент легковых автомобилей. За один месяц казахстанские предприятия выпустили 20 730 легковых машин, а также 807 грузовиков, 646 автобусов, 310 прицепов и полуприцепов и 87 единиц специальной техники. В ведомстве отметили, что эти цифры стали результатом активного наращивания производственных мощностей. 

    По итогам 11 месяцев 2025 года в стране произведено 146 163 единицы техники на сумму 2,03 трлн тенге, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Сегодня автомобилестроение формирует 41,7% всего машиностроительного сектора, уверенно закрепляя за собой статус одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.

    На рынке автомобилей в Казахстане сегодня наблюдается интересная и неоднозначная динамика. Корреспонденту агентства Kazinform автоэксперты рассказали, какие тенденции формируют текущую ситуацию и чего ожидать в 2026 году. 

     

    Теги:
    Автопромышленность Министерство промышленности и строительства Водители Авто
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают