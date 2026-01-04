Выпуск автомобилей в Казахстане вырос на 25,5%

В сравнении с ноябрем 2024 года объемы выпуска выросли на 25,5%.

Ключевым драйвером роста стал сегмент легковых автомобилей. За один месяц казахстанские предприятия выпустили 20 730 легковых машин, а также 807 грузовиков, 646 автобусов, 310 прицепов и полуприцепов и 87 единиц специальной техники. В ведомстве отметили, что эти цифры стали результатом активного наращивания производственных мощностей.

По итогам 11 месяцев 2025 года в стране произведено 146 163 единицы техники на сумму 2,03 трлн тенге, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня автомобилестроение формирует 41,7% всего машиностроительного сектора, уверенно закрепляя за собой статус одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.

На рынке автомобилей в Казахстане сегодня наблюдается интересная и неоднозначная динамика. Корреспонденту агентства Kazinform автоэксперты рассказали, какие тенденции формируют текущую ситуацию и чего ожидать в 2026 году.