Пробивка улицы Тлендиева в Алматы: в акимате объяснили ситуацию со сносом домов

По словам горожан, под изъятие попадают порядка 120 земельных участков, причем для многих из них это единственное жилье. Жители считают, что такие действия акимата нарушают их право на частную собственность.

В управлении городской мобильности пояснили, что 27 июня 2025 года было подписано постановление о реализации второй очереди пробивки улицы Тлендиева. Этот проект предусматривает соединение магистрали с БАКАДом, что должно значительно снизить транспортную нагрузку на южные районы города. Документ предусматривает выкуп 120 земельных участков, владельцы которых уже начали получать уведомления.

— На данный момент проходит стадия ознакомления с постановлением о принудительном отчуждении недвижимого имущества. Следует отметить, что уведомления получили не все жители — процесс продолжается. Параллельно ведется сбор и подготовка материалов для последующей оценки рыночной стоимости имущества, — сообщили в управлении.

Там также подчеркнули, что выкуп земельных участков будет осуществляться на основании отчетов независимых оценочных компаний по действующей рыночной стоимости на момент оценки. Все действия властей ведутся в рамках закона и с учетом прав и интересов граждан.

Что за проект

По информации управления городской мобильности, пробивка улицы Тлендиева предусмотрена Генеральным планом Алматы до 2040 года, утвержденным Правительством. Проект направлен на улучшение транспортной связанности города с Алматинской агломерацией.

В рамках проекта улицу Тлендиева планируется продлить от проспекта Рыскулова до границы города на 10,8 км. Работы разделены на две очереди:

* Первая очередь — от проспекта Рыскулова до улицы Сабатаева в микрорайоне Дархан (5,8 км). Здесь под изъятие попадают 165 земельных участков.

* Вторая очередь — от улицы Сабатаева до границы города (4,9 км), где планируется изъять 392 участка.

Как пояснили в управлении, изменить трассировку улицы невозможно, поскольку с западной стороны находится большой лог, что исключает возможность строительства дороги. Смещение красных линий на восток приведет к еще большему количеству сносов.

Информация о пробивке улицы Тлендиева до БАКАД появилась еще в 2021 году. В феврале прошлого года, после обращений и жалоб со стороны жителей микрорайона Ожет, в акимате озвучили подробности проекта.