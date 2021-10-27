Пробивка еще двух улиц до БАКАД планируется в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы планируют пробивать еще две улицы до БАКАД - это улицы Тлендиева и Северное полукольцо. Об этом сообщили в управлении городской мобильности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении городской мобильности отметили, что сейчас идет корректировка Генерального плана развития Алматы.

«В связи с корректировкой Генерального плана развития Алматы срок разработки проектно-сметной документации (ПСД) по пробивкам улицы Тлендиева, протяженностью 8,9 км и улицы Северное полукольцо, протяженностью 1,2 км со строительством транспортной развязки, планируется на 2022 год», - пояснили в управлении.

Всего предусматривается строительство шести радиальных дорог к БАКАД. Из них в 2013 году завершены: проспект Рыскулова от улицы Саина до улицы Ф. Онгарсыновой, улица Саина от улицы Монке би до границы города и улица Акын Сара от улицы Абая до границы города.

В настоящее время пробивается проспект Абая от улицы Б. Момышулы до границы города и улица Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Также проектируются пробивка проспекта Рыскулова от улицы Ф.Онгарсыновой до границы города.

Ранее сообщалось, когда закончат строительство развязок и пробивку улиц в Алматы.

В Алматы согласно генеральному плану до 2030 года планируется пробивка 38 улиц и проспектов для разгрузки города.