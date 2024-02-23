Пробивка улицы Тлендиева в Алматы: в акимате озвучили подробности проекта

В Алматы планируют пробить улицу Тлендиева от проспекта Рыскулова до границы города протяженностью 10,8 км, по проекту под выкуп попадают более 140 земельных участков, но точное количество будет известно позже. В акимате города рассказали подробности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители микрорайона Ожет выступили против сноса их домов из-за пробивки улицы Тлендиева. Они просят акимат пересмотреть проект.

По данным акимата, пробивки магистральных улиц - необходимая составляющая развития Алматы.

- Как известно, в прошлом году Правительством утвержден генеральный план Алматы до 2040 года. Генплан, прошедший широкое обсуждение с общественностью и экспертами, предусматривает всю необходимую жилую, социальную, инженерную, транспортную и другую инфраструктуру. Неотъемлемой частью развития любого города является совершенствование улично-дорожной сети. Так, для создания удобной транспортной системы для жителей Алматы и Алматинской агломерации в генплане предусмотрен комплекс мер, включая пробивку улиц через частный сектор. К примеру, для пробивки улицы Толе би под снос подпадает 270 участков, - сообщили в пресс-службе акимата.

Одна из важных магистральных улиц общегородского значения – улица Тлендиева. В соответствии с генпланом и проектами детальной планировки (ПДП), улицу планируется продлить от проспекта Рыскулова до границы города протяженностью 10,8 км.

- Проект пробивки разделен на две очереди. Первая - от проспекта Рыскулова до улицы Сабатаева в микрорайон Дархан протяженностью 5,8 км. По проекту под выкуп попадают 149 земельных участков. Рабочий проект в настоящее время проходит экспертизу. Вторая - от улицы Сабатаева до границы города протяженностью 4,9 км. На данный момент проект разрабатывается. Количество выкупаемых земельных участков будет определено после разработки землеустроительного проекта, - добавили в акимате.

Также отмечается, что изменение трассировки улицы Тлендиева не представляется возможным, так как с западной стороны находится большой лог, где невозможно проложить дорогу. Смещение красных линий дороги на восток приведет к еще большему количеству выкупаемых земельных участков.

- Выкуп земельных участков для государственных нужд производится по рыночной стоимости независимо от оснований возникновения прав на участок, - заметили в ведомстве.

Информация о пробивке улицы Тлендиева до БАКАД появилась еще в 2021 году. В прошлом году сообщалось, что разработку проектно-сметной документации по пробивке улицы завершат в декабре 2024 года.

О том, какие еще улицы пробивают до границы города, можно прочитать здесь.