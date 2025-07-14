Пробивка проспекта Абая до БАКАД: на какой стадии проект

Работы по продлению проспекта ведутся уже несколько лет. В декабре 2021 года был завершен участок от улицы Бауыржана Момышулы до улицы Алатау протяженностью 3,5 км. А в мае этого года завершено строительство заключительного отрезка длиной 600 метров — от улицы Строительная до границы города. В итоге общая протяженность новой части проспекта от улицы Б.Момышулы составила 5,3 километра.

Следующий этап — соединить проспект Абая с БАКАД. Этот участок проходит уже по территории Алматинской области, и именно местным властям предстоит довести проект до логического завершения, однако, на сегодняшний день строительные работы там активно не ведутся.

Фото: акимат Алматы

В связи с этим наше агентство направило официальный запрос в компетентное ведомство, чтобы узнать, на каком этапе находится проект и когда алматинцы смогут увидеть полноценное продолжение одной из главных магистралей города.

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, проектно-сметная документация на продление проспекта Абая уже разработана и прошла государственную экспертизу. Проект предусматривает строительство моста, транспортной развязки и сложной инженерной инфраструктуры.

— Проект продления проспекта Абая до БАКАД на территории Алматинской области был разработан в 2020 году, а в 2022 году скорректирован. Протяженность проекта — 3,4 км, общая стоимость — 7,4 млрд тенге. Строительно-монтажные работы начались в 2022 году, — сообщили в ведомстве.

На участке со стороны области построены мост через реку Аксай и транспортная развязка с БАКАД, а также выполнена часть земляных работ. Общий объем строительных работ на объекте составляет порядка 20%.

Фото: акимат Алматы

Однако в связи с нехваткой финансирования дальнейшее строительство временно приостановлено. Как пояснили в управлении, для продолжения реализации проекта требуется дополнительное финансирование.

— В этой связи подготавливается проект постановления о передаче данного объекта на баланс города Алматы. После утверждения документа дальнейшее завершение строительства будет рассматриваться уже акиматом Алматы, — уточнили в управлении.

Кроме того, для реализации дорожного проекта необходимо выкупить в общей сложности 81 земельный участок. Уже выкуплено 50 участков, а работы по оставшимся отложены по причине отсутствия финансирования.

Фото: акимат Алматы

— Реализация проекта имеет большое значение с точки зрения развития транспортной системы Алматы и всей агломерации. Он позволит существенно снизить нагрузку на городские дороги, облегчить межрайонное сообщение, обеспечить доступ к социально значимым объектам и новым жилым районам, а также укрепить транспортную связь между городом Алматы и Алматинской областью. Это положительно скажется на социально-экономическом развитии региона и его инвестиционной привлекательности, — отметил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона Абылай Жанибеков.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Алматы планируется строительство радиальных дорог от границы города до БАКАД, а также продление внутренних магистральных улиц — Тлендиева, Хмельницкого, Райымбека, Рыскулова и Муканова. Для реализации проектов предусмотрены средства на приобретение земельных участков в размере 35 млрд тенге.

Также в этом году запланировано завершение строительства транспортной развязки на пересечении Сейфуллина — Жансугурова и пробивки улицы Саина от Рыскулова до Акын Сара.

Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД) была официально открыта 16 июня 2023 года. 23 июля она стала платной. Протяженность дороги составляет 66 км.