По БАКАД запустили автомобильное движение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Официально открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

Председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин вместе с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым 16 июня на официальной церемонии открытия дали символический старт транспортному движению по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге.

БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума. По плану проект должен был завершиться в 2024 году. Однако, ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ, Концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.

На встрече председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин рассказал об удобстве и преимуществах БАКАД. По его словам, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога позволит снизить заторы на улицах мегаполиса и пригородов, также, улучшить экологическую обстановку. Помимо того, дорога позволит сократить транспортный поток в городе Алматы за счет освобождения основных магистралей и улучшения пропускной способности дорожной сети.

«Сегодня исторический день для нашей страны. БАКАД – это крупнейший в Центральной Азии инфраструктурный проект. Стоит отметить, что Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога создана во благо народа. Кроме того, данный проект будет способствовать свободному передвижению жителей мегаполиса и местного населения», - отметил Толеген Абдуллин.

Согласно механизму концессии, дорога была построена за счет собственных средств инвестора. Теперь он в течение 16 лет будет на гарантии. Стоит отметить, что расстояние в 66 километров можно будет преодолеть всего за полчаса. За новую дорогу свою благодарность выразили водители с многолетним стажем.

«БАКАД был необходим городу Алмате и Алматинской области. Сам я занимаюсь частными грузоперевозками и не понаслышке знаю Алматинские пробки. С появлением БАКАД грузоперевозчикам и обычным жителям будет проще передвигаться и разрешит постоянную проблему с пробками», - отметил водитель Михаил Драница.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что новая дорога увеличит инвестиционный и туристический потенциал региона.

«Значимость БАКАД для Алматинской области переоценить очень сложно. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай – Западная Европа, который придаст импульс экономическому развитию всего региона. Открытие автодороги даст возможность снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть как самого г.Алматы, так и пригородной зоны», - сказал Султангазиев.

О роли БАКАД в расширении транспортных маршрутов на территории Республики Казахстан и всего Евразийского региона высказался и председатель правления Евразийского банка развития, который принял участие в финансировании проекта.

«БАКАД соединит международные автомобильные маршруты в направлении «Восток-Запад» и будет способствовать улучшению транспортной связности, расширению возможностей для грузоперевозок. Прогнозируемый объем грузов, перевозимых в зоне БАКАД, в ближайшие 15 лет вырастет на 87% и достигнет 35,9 миллиона тонн», - сказал Николай Подгузов.

После официальной части на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге было организовано движение автоколонн. На ней выстроились 10 фур, 10 автобусов и легковые автомобили с логотипом БАКАД. Машины проехались по новой дороге до города Каскелен.







