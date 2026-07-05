При землетрясениях в Венесуэле погибли почти три тысячи человек

Число погибших при двух землетрясениях в Венесуэле приблизилось к трем тысячам. Спустя 10 дней работ спасатели также завершают операции по поиску попавших под завалы, хотя десятки тысяч остаются пропавшими без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Число погибших при двух землетрясениях, произошедших в Венесуэле в ночь на 25 июня, достигло почти 3000 человек. Как заявил спикер парламента страны Хорхе Родригес в субботу, 4 июля, в результате катастрофы погибли не менее 2954 человек, а еще по меньшей мере 16 592 жителя страны получили ранения, передает агентство AFP.

Спустя десять дней после землетрясений международные спасательные команды постепенно завершают поисковые операции среди завалов, хотя десятки тысяч человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Как пишет AFP, во время подобных стихийных бедствий критическое время для спасения людей под завалами, как правило, составляет 72 часа.

Очевидцы рассказали журналистам, как в первые часы после землетрясений многим пришлось самостоятельно разбирать завалы в поисках близких до прибытия команд спасателей.

Разрушительный «сейсмический дуплет» в Венесуэле

24 июня на севере Венесуэлы, к западу от столицы страны Каракаса, с интервалом всего в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — самые мощные в стране за 125 лет. За ними последовали десятки афтершоков, в результате которых обрушилось множество домов.

Сильнее всего катастрофа затронула штат Ла-Гуайра, где находятся международный аэропорт и крупнейший в стране морской порт. В связи с землетрясением власти страны объявили чрезвычайное положение и семидневный траур.

По оценке американского Национального центра предупреждений о цунами, в Венесуэле произошел так называемый «сейсмический дуплет», когда в одной и той же зоне с разницей всего в несколько секунд происходят два землетрясения большой магнитуды.

1 июля Делси Родригес, исполняющая обязанности президента Венесуэлы, объявила национальный семидневный траур по жертвам землетрясений.