Привезенные иранской делегацией 27 рукописей посвящены истории и культуре Казахстана XVIII века
Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в ходе совместного заявления для СМИ по итогам переговоров с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В представленных 27 рукописях содержатся сведения о социально-экономическом положении Казахского ханства, его отношениях с соседними странами, региональной конкуренции, политико-экономической ситуации в Туркестане, действиях Российского царства в отношении казахских территорий и ханств. Также описаны месторождения угля, железа, меди, свинца и бирюзы в казахских степях и вопросы их добычи. Здесь есть очень интересные данные. Большое спасибо вам, господин Президент, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее мы уже сообщали о том, что иранская делегация привезла копии ценных рукописей, связанных с историей Казахстана.
— Большое значение имеет и культурно-гуманитарное сотрудничество. В иранских архивах хранится множество артефактов, связанных с историей Казахстана. Наши ученые приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Сейчас рассматривается вопрос о строительстве на казахстанской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Кроме того, сегодня иранская делегация привезла копии ряда ценных древних рукописей, относящихся к истории Казахстана. Выражаю вам глубокую признательность за этот жест. Он подтверждает глубину исторических связей наших народов, — отмечал Президент.