Привезенные иранской делегацией 27 рукописей посвящены истории и культуре Казахстана XVIII века

— В представленных 27 рукописях содержатся сведения о социально-экономическом положении Казахского ханства, его отношениях с соседними странами, региональной конкуренции, политико-экономической ситуации в Туркестане, действиях Российского царства в отношении казахских территорий и ханств. Также описаны месторождения угля, железа, меди, свинца и бирюзы в казахских степях и вопросы их добычи. Здесь есть очень интересные данные. Большое спасибо вам, господин Президент, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы уже сообщали о том, что иранская делегация привезла копии ценных рукописей, связанных с историей Казахстана.