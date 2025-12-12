Принят план развития Астаны на ближайшие пять лет

— Перед вами представлен «План развития города Астаны на 2026–2030 годы». План развития является важным стратегическим документом. Так как он рассчитан на пять лет, мы очень тщательно его готовили и совместно с вами всесторонне проработали каждое направление. В рамках плана определены три основные приоритетные направления для обеспечения процветания столицы. Первое — конкурентоспособный город, привлечение инвестиций, создание условий для бизнеса, повышение качества жизни населения. Второе — развитие человеческого капитала, улучшение образования и здравоохранения, поддержка профессионального роста. Третье — комфортная городская среда, улучшение экологии, создание безопасной и удобной среды. Главная цель развития Астаны — формирование единого контура города, интеграция городских сервисов и информационных систем в единую экосистему для эффективного управления городом, — сообщил заместитель акима Астаны Евгений Глотов.

Он также сообщил о планируемых показателях на 2030 год:

увеличить рост валового регионального продукта в два раза, доведя его объем до 30 трлн тенге;

ежегодно увеличивать объем инвестиций в среднем на 1 трлн тенге, доведя общий объем до 26,3 трлн тенге, из них 6,9 трлн тенге в 2030 году;

увеличить экспорт продукции обрабатывающей промышленности как минимум до 28,6 млрд долларов, а в 2030 году — до 6,7 млрд долларов;

довести поток туристов до 2,8 млн человек с ежегодным ростом не менее 5%.

— Кроме того, в рамках плана предусмотрены показатели по производительности труда, развитию МСБ и инновациям. В направлении развития человеческого капитала приоритетами станут повышение уровня образования, эффективности медицинской помощи и адресности социальной поддержки. В образовании предусмотрено доведение комфортности школ и качества обучения до международных стандартов, увеличение количества школ для растущего числа детей и отказ от трехсменного обучения. В здравоохранении планируется расширение сети учреждений и внедрение новых инновационных методов лечения. В социальной защите повышаются требования к качеству предоставления специальных социальных услуг и созданию инклюзивной среды. В направлении комфортной среды учитываются транспорт, энергетика, коммунальное хозяйство, архитектура, строительство и экология. План развития предусматривает сбалансированное строительство, управление транспортными потоками, повышение мощности коммунальных объектов, улучшение экологической ситуации и цифровизацию управления городом, — добавил Евгений Глотов.

За счет чего увеличили расходы на соцсферу в Астане — в материале корреспондента Kazinform.