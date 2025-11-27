За счет чего увеличили расходы на соцсферу в Астане

Общественный совет рассмотрел проект решения городского маслихата «О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2024 года № 243/32-VIII «О бюджете города Астаны на 2025–2027 годы».

— С начала текущего года наблюдается положительная динамика основных показателей социально-экономического развития столицы. В экономику города привлечено 1,9 трлн тенге инвестиций, что на 31,4% выше уровня прошлого года. Объем строительных работ составил 1,1 трлн тенге с увеличением индекса на 39,4%. Введено в эксплуатацию более 3,3 млн квадратных метров жилья, что на 11,5% выше уровня аналогичного периода 2024 года. С учетом анализа фактической сверяемости собственных доходов предлагается пересмотреть план по поступлениям на 2025 год на 44,8 млрд тенге, до 1 трлн 212,7 млрд тенге. В том числе: по налоговым поступлениям — с увеличением на 42 млрд тенге до 1 трлн 159 млрд тенге; по неналоговым поступлением — с увеличением на 7,4 млрд тенге до 41 млрд тенге; за счет фактических кассовых поступлений по штрафам — на 5,3 млрд тенге. По поступления от продажи основного капитала — с уменьшением на 6,7 млрд тенге до 9,5 млрд тенге в связи с пересмотром плана по вводу кредитного жилья, — сказала А. Тугельбаева.

По ее словам, дополнительное финансирование было распределено по наиболеее приоритетным статьям расходов.

На социальную сферу предусмотрено дополнительно 8 млрд 675,9 млн тенге. Управлению занятости и социальной защиты населения предусмотрено дополнительно 561,8 млн тенге на капитальные расходы по 19 государственным организациям. Кроме того, по данному администратору проведено дополнительное перераспределение средств с учетом фактического контингента получателей на 1 млрд 874 млн тенге.

Управлению образования запланировано 7 млрд 321,9 млн тенге, в том числе на размещение госзаказа в частных организациях среднего образования 6 млрд 587,5 млн тенге, и на реализацию подушевого финансирования государственных организаций среднего образования 566 млн тенге.

Также проведено перераспределение средств в сумме 3 млрд 380 млн тенге, которые направлены на ваучерное финансирование программы «Косымша» — 1 млрд 319 млн тенге, на размещение государственного заказа в детских садах — 1 млрд 892 млн тенге, на подушевое финансирование школ в сумме 266 млн тенге. Также получили дополнительное финансирование другие управления социальной сферы.

После обсуждения общественный совет поддержал проект поправок в бюджет столицы.