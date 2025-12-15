Приманка на гнев: как работает рейджбейт и почему он вовлекает почти каждого

Согласно определению Оксфордского института, термин «рейджбейт» означает «провокационный или оскорбительный онлайн-контент, намеренно созданный для того, чтобы вызвать гнев или возмущение и обычно публикуется с целью увеличения трафика или вовлеченности в определенную веб-страницу или аккаунт в социальных сетях».

Сам факт существования такого слова и рост его использования означает, что люди все больше осознают, какие манипулятивные тактики могут их вовлечь в онлайн-пространство, отмечает глава Oxford Languages Каспер Гратволь.

В чем отличие рейджбейта и как его распознать?

Как отмечают пользователи, отличительная черта рейджбейта в том, что его публикуют намеренно. Исторически одними из самых первых и наглядных примеров такого контента в казахстанском медиапространстве стали реалити-шоу. Например, программа «Қалаулым», выходившая на отечественном телевидении с 2018 года. Как говорилось в официальном описании проекта, его целью было соединять одинокие сердца и пропагандировать семейные ценности в казахстанском обществе. Но сам формат подобных проектов строится вокруг конфликтов, провокационных ситуаций и публичных выяснений отношений, и именно это удерживает внимание аудитории.

В социальных сетях эта тенденция проявляется еще ярче, поскольку этот эффект усиливают специальные алгоритмы.

К примеру, в популярной среди казахстанцев Threads пользователи публикуют мнения, сформулированные в виде резкого обобщения или спорного тезиса, за счет чего его мгновенно воспринимают как провокацию, что вызывает эмоциональную реакцию.

Характерная особенность рейджбейт-постов в том, что в них нередко бывает больше комментариев, чем лайков, поскольку в такой спор аудитория вовлекается куда активнее, чем в нейтральные или позитивные публикации.

На этом фоне некоторые казахстанские пользователи начали прямо маркировать такие публикации комментариями вроде «рейджбейт 0/10» или «7/10»,

Однако в казахстанском сегменте социальных сетей встречались и более резонансные случаи. В Instagram жительница Астаны опубликовала видео, в котором заявила, что дети с инвалидностью «рождаются из-за блудного поведения родителей», а онкологию и аутизм назвала «духовным наказанием».

Реакция пользователей не ограничилась бурным обсуждением: суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 78 640 тенге.

Летом 2025 года предметом обсуждения в соцсетях и СМИ стали комментарии Алики Мухамадиевой, опубликованные в Threads. Ее высказывания быстро разошлись по платформе, спровоцировав волну возмущения и ответных постов, как это свойственно подобным публикациям, поскольку алгоритмы подхватили всплеск.

Однако этим история не закончилась и выяснилось, что в ее высказываниях содержались признаки разжигания межнациональной розни. Суд назначил ей 3,5 года лишения свободы.

Как работает «приманка на эмоцию»?

Приманка на эмоцию — это эффективный способ получить обратную связь через манипуляцию. Причем эмоция может быть разной, объяснила социолог, координатор проектов Центра социально-политических исследований «Стратегия» Ольга Симакова. Если в случае с кликбейтом использовался интерес, любопытство, то в данном случае авторы играют на гневе и возмущении.

— Давайте согласимся, что рейджбейт по своему содержанию не новое явление. То, что Оксфордский словарь назвал его словом года, еще не говорит о том, что явление появилось в этом году. Скорее в этом году признали тренд на гнев в коммуникационных взаимоотношениях. Что можно рассматривать как следствие расширения набора инструментов, которые осваиваются пользователями социальных сетей для тех или иных целей, — отметила социолог.

Исследования по контенту в TikTok и аналогичных сервисах показали, что ролики, провоцирующие возмущенные реакции у пользователей лучше удерживаются в ленте и получают больший охват, чем нейтральные. В некоторых случаях, реакция «angry (злой)» учитывалась алгоритмом сильнее, чем обычный лайк, и такие посты получали приоритет при настройке рекомендаций.

Фото: из личного архива Ольги Симаковой

— В 2021 году учеными из Йельского университета было проведено исследование постов в Twitter (ныне социальная сеть Х). Они проанализировали больше 12 млн постов, которые оставили более 7000 тысяч пользователей. По итогам они пришли к выводам, что не только обратная связь стимулирует пользователей выражать свое возмущения, но и политика самих социальных сетей позволяющая это, то есть та культура, которая формируется их регуляторами. Авторы назвали такие сети «идеологически экстремальными социальными сетями», — отметила социолог.

Социолог называет это выверенной стратегией: авторы постов, необремененные какими-либо цензурными рамками, но заинтересованные в росте популярности и привлечении рекламного бюджета, сознательно выбирают провокационный формат.

Кто ответственен за рейджбейт: аудитория или алгоритмы?

Провокационный контент направляет эмоции в нужное русло, но этим удовлетворяются потребности не аудитории, а автора сообщения, подчеркнула Симакова.

— Учитывая, что рейтинги строятся на основе показателей вовлеченности, то те пользователи, которые заинтересованы в наращивании своего веса в социальных сетях, могут увидеть в манипуляции с гневом легкий путь к своей цели. Можно согласиться с исследователями, которые указывают, что символический капитал в сетях наращивается не социальным стажем, а способностью отличиться, предложить контент «интереснее, чем у других». Это создает рынок для откровенной дезинформации и провокаций, — обратила внимание эксперт.

Кто виноват в таком положении дел — аудитория, жаждущая эмоционального контента, либо алгоритмы, подогревающие к ним интерес — однозначного ответа нет. Ответственность может лежать сразу на обеих сторонах, образуя порочный круг.

С психологической точки зрения люди склонны «раздувать» негатив, из-за чего контент, вызывающий гнев, получает больше комментариев и репостов, подчеркнула социолог. Когда пользователи выбирают, с каким материалом взаимодействовать — значимым по содержанию или эмоционально окрашенным — они чаще отдают предпочтение второму, поскольку он вызывает более сильную реакцию и быстрее вовлекает в обсуждение.

Если учесть низкий уровень критического мышления и отсутствие привычки к фактчекингу среди населения, то это усиливает эффект от рейджбейта, отметила социолог.

— Посудите сами, рейджбейт-сообщения хорошо идентифицируются, потому что в них сложная тема искажается до провокационного лозунга, используются противопоставления, подбирают примеры и визуальный ряд, которые однозначно вызовут у какой-то части аудитории чувство возмущения или несправедливости. Такие сообщения, как правило, не имеют вывода и не предлагают никакого решения, но, как говорится, «давят на больную мозоль», — отметила Симакова.

При этом перекладывать вину на аудиторию тоже неверно. Именно алгоритмы социальных сетей распознают рейджбейт-сообщения как «заслуживающие внимания», поскольку работают по следующим критериям: насколько вероятно, что пользователь задержится на публикации, сколько времени он, по прогнозам, будет ее просматривать и будет ли взаимодействовать с контентом.

На основе этих показателей система начинает подбирать и продвигать схожие материалы в ленте, постепенно усиливая присутствие провокационного и эмоционально окрашенного контента.

В этой связи социолог подчеркнула, что алгоритмам не хватает функции семантического распознавания текста.

— Это зависит от доброй воли руководителей социальных сетей. Если они за безопасность и привлекательность своей сети, то они включат регуляторную функцию в отношении контента и перенастроят свои алгоритмы, — подчеркнула она.

Вместе с этим Meta и X уже используют инструменты, позволяющие ограничивать распространение провокационного контента. К примеру, если публикация в Facebook или Instagram не нарушает нормы сообщества, но при этом считается проблемной или низкокачественной, Meta может снизить ее распространение. Такой контент реже попадает в рекомендации и показывается меньшему числу пользователей.

Аналогичные механизмы действуют и в соцсети X, где алгоритмы могут ограничивать видимость отдельных публикаций без их удаления, уменьшать охваты и исключать посты из ленты рекомендаций.

— Здесь, к слову, можно упомянуть интересное, по своим выводам исследование. Американские ученые оценили, как отличается степень возмущения, которую автор комментария вкладывает в свои слова, от того, как реплику воспринимают сторонние пользователи. Они нашли авторов гневных комментариев и попросили их в течение 15 минут после публикации своего твита оценить свое эмоциональное состояние. А потом эти же твиты показали более 600 другим пользователям и попросили уже их оценить, в каком настроении был комментатор. В итоге исследователи пришли к выводу, что негативные эмоции казались людям со стороны куда более выраженными, чем подразумевал автор. Это вопрос восприятия сообщения: кто-то пропустит, а кого-то зацепит, — привела пример социолог.

Может ли гнев стать валютой соцсетей?

Тренд на повышение агрессии в социальных сетях наблюдается уже давно. А большое количество лайков, репостов и просмотров создает впечатление, что выражение гнева является социально одобряемым и даже желательным.

Однако в долгосрочной перспективе эта стратегия может оказаться не столь эффективной. Это показали результаты исследования 2025 года, проведенные на базе Техасского университета. В нем участвовало более шести миллионов уникальных пользователей платформы WeChat, популярной в Китае. Анализ затронул случайной выборки из 387 486 онлайн-статей и соответствующих им каскадов распространения.

— Ими были сделаны выводы, что: такие эмоции, как тревога, любовь и удивление оказывают положительное влияние на распространение контента, тогда как проявления гнева, грусти и радости — отрицательное; статьями, выражающими гнев или тревогу, чаще делятся пожилые люди и те, у которых мало друзей; гнев часто воспринимается как проявление иррациональности и эгоцентричности, из-за чего люди менее склонны делиться такими сообщениями. Как видите, эти выводы не способствуют росту вовлеченности и репостам, что может стать невыгодным условием для социальных сетей, — заключила социолог.

Ранее Kazinform опубликовал результаты исследования, которое показало, как времяпровождение в соцсетях сказывается на устном чтении, памяти и словарном запасе детей.