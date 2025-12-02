Блогер, оскорбившая родителей особенных детей, задержана полицией в Астане

Скандальное видео было размещено в социальных сетях. В нем она приписала причины рождения особенных детей «блуду», «духовным законам» и «наказанию природы». Это вызвало резкое недовольство родителей детей с инвалидностью.

После этого уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева направила обращение в МВД с просьбой дать правовую оценку данным высказываниям.

Факт прокомментировала пресс-служба ДП Астаны.

— По факту распространения в интернет-пространстве видеозаписи блогера, содержащей непристойные и оскорбительные высказывания по отношению к родителям особенных детей, возбуждено административное производство. Автор публикации задержана и доставлена в отдел полиции. По факту мелкого хулиганства собраны материалы, которые будут направлены в суд для принятия решения, — сообщили в полиции.

Департамент полиции города Астаны предупреждает: за распространение оскорбительных материалов в сети предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее казахстанская блогерша получила штраф за пранк в Китае.