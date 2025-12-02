РУ
    10:28, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Блогер, оскорбившая родителей особенных детей, задержана полицией в Астане

    В Астане полиция задержала блогера, распространившую в соцсетях видео с оскорбительными высказываниями в адрес родителей детей с инвалидностью. По факту мелкого хулиганства возбуждено административное производство, материалы готовятся к направлению в суд, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Блогер, оскорбившая родителей особенных детей, задержана полицией в Астане
    Кадр из видео

    Скандальное видео было размещено в социальных сетях. В нем она приписала причины рождения особенных детей «блуду», «духовным законам» и «наказанию природы». Это вызвало резкое недовольство родителей детей с инвалидностью.

    После этого уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева направила обращение в МВД с просьбой дать правовую оценку данным высказываниям.

    Факт прокомментировала пресс-служба ДП Астаны.

    — По факту распространения в интернет-пространстве видеозаписи блогера, содержащей непристойные и оскорбительные высказывания по отношению к родителям особенных детей, возбуждено административное производство. Автор публикации задержана и доставлена в отдел полиции. По факту мелкого хулиганства собраны материалы, которые будут направлены в суд для принятия решения, — сообщили в полиции.

    Департамент полиции города Астаны предупреждает: за распространение оскорбительных материалов в сети предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

    Ранее казахстанская блогерша получила штраф за пранк в Китае.

