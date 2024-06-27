Приговор Бишимбаеву и Байжанову суд оставил без изменений

Апелляционная коллегия оставила в силе приговор в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова, передает агентство Kazinform.

Суд отклонил жалобы адвокатов защиты.

Напомним, в столичном суде прошло заседание апелляционной инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Первым в суде выступил адвокат экс-министра Ерлан Газымжанов. Он заявил, что обнаружил 20 нарушений, допущенных судом первой инстанции, и указал их в своей апелляции.

13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.