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    18:05, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Приговор Бишимбаеву и Байжанову суд оставил без изменений

    Бахытжан Байжанов и Куандык Бишимбаев
    Фото: Верховный суд РК

    Апелляционная коллегия оставила в силе приговор в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова, передает агентство Kazinform.

    Суд отклонил жалобы адвокатов защиты.

    Напомним, в столичном суде прошло заседание апелляционной инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Первым в суде выступил адвокат экс-министра Ерлан Газымжанов. Он заявил, что обнаружил 20 нарушений, допущенных судом первой инстанции, и указал их в своей апелляции.

    13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.

    Судья Айжан Кульбаева приговорила Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой. Его родственника Бахытжана Байжанова приговорили к 4 годам колонии средней безопасности за укрывательство особо тяжкого преступления.

    После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Астана Салтанат Нукенова Дело Бишимбаева
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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