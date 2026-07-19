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    Пригородные автобусные маршруты изменили движение в Астане

    Семь пригородных автобусных маршрутов изменили движение в столице, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».

    Автобусы в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Временно изменена схема движения маршрутов № 304, 313, 315, 316, 321, 322, 327.

    Новые маршруты можно посмотреть здесь.

    18 июля в Астане изменили движение 6 автобусных маршрутов.

    Напомним, в Астане 16 мая открылся первый в Казахстане легкорельсовый транспорт с беспилотными поездами, системой оплаты с помощью Face ID и маршрутом от аэропорта до вокзала. Свыше трех миллионов человек проехали на LRT со дня запуска

    Ранее сообщалось о том, что вторая очередь линии Tarlan Astana (LRT), которая должна соединить Астану и Косшы, завершится у въезда в город.

    Транспорт Автобус Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор