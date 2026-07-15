Зайдет ли LRT в Косшы: аким рассказал о маршруте второй очереди

Вторая очередь линии Tarlan Astana (LRT), которая должна соединить Астану и Косшы, завершится у въезда в город. Об этом во время пресс-тура рассказал аким Косшы Азамат Капышев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прокладывать линию Tarlan Astana (LRT) через сам город не планируется.

Как пояснил Азамат Капышев, это связано с инженерной инфраструктурой.

— В городе очень много инженерных сетей, они расположены очень плотно. Поэтому провести линию через город не получилось бы, — сказал он.

По его словам, конечную станцию планируют разместить у въезда в Косшы.

— Станция LRT будет там, где находится стела с надписью «Қосшы» у въезда в город — это где полицейский пост и поворот в город. Там будет конечная остановка, — сообщил аким.

Напомним, строительство второй очереди линии Tarlan Astana (LRT) в направлении Косшы началось в мае. По плану проект завершат к 2027 году. Линия должна связать столицу и город-спутник.

Ранее мы опросили экспертов о том, подорожает ли жилье в Косшы после запуска Tarlan Astana (LRT).