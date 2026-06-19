Подорожает ли жилье в Косшы после запуска LRT — прогноз экспертов

Может ли строительство второй очереди LRT до города Косшы стать одним из факторов роста цен на недвижимость? Насколько может подорожать жилье и сохранит ли Косшы статус доступной альтернативы Астане, выразили мнение эксперты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Недвижимость рядом с LRT может подорожать

Эксперт по недвижимости Динара Жайлюбаева отмечает, что появление LRT, как правило, положительно влияет на привлекательность района. Ранее в CTS также заявляли, что рост стоимости недвижимости вблизи линий LRT является распространенной мировой практикой.

По ее словам, для Косшы запуск LRT может означать увеличение спроса на жилье, особенно в пешей доступности от станций. Кроме того, ожидается рост интереса со стороны инвесторов и арендаторов, поскольку транспортная доступность города значительно улучшится.

- Как показывает практика, вслед за развитием транспортной инфраструктуры обычно развивается и коммерческая инфраструктура — появляются новые магазины, кафе и сервисы. Корректнее говорить о том, что близость к LRT является фактором, который исторически поддерживает спрос и способствует росту стоимости жилья. В целом для Косшы — это позитивный фактор, — считает Динара Жайлюбаева.

LRT повысит ликвидность жилья в Косшы, но не спровоцирует ценовой скачок

В свою очередь, по словам эксперта по рынку недвижимости, руководителя Strata Development Асана-Али Жумабаева, LRT не сделает Косшы новым центром Астаны, однако существенно снизит его главный недостаток — транспортную удалённость. Он отметил, что для нового города, который исторически был альтернативой для тех, кому жильё в Астане не по карману, это, безусловно, является позитивным фактором.

При этом, как пояснил Асан-Али Жумабаев, уже сейчас вокруг проекта может возникать определенный спекулятивный ажиотаж.

- Если собственники недвижимости начнут закладывать в цену все будущие ожидания, рынок может получить обратный эффект: цены вырастут быстрее, чем готовность покупателей их платить, а спрос временно замедлится, — считает эксперт.

Эксперт прогнозирует умеренный рост цен на жилье в Косшы в долгосрочной перспективе, однако ключевым эффектом LRT станет повышение привлекательности и ликвидности недвижимости. По его словам, важно понимать, что LRT влияет прежде всего не на цену квадратного метра, а на ликвидность недвижимости, скорость принятия решения о покупке и общий интерес к локации.

— Стоимость жилья в долгосрочной перспективе будет зависеть не только от транспортной доступности, но и от развития социальной, коммерческой и рекреационной инфраструктуры. Поэтому потенциал роста у Косшы есть, но рынок всегда реагирует не на «рельсы сами по себе», а на реальное улучшение качества жизни. В этом смысле LRT является однозначно позитивным сигналом для города и его дальнейшего развития, — выразил мнение Асан-Али Жумабаев.

Как LRT повлияет на рынок жилья Астаны

В свою очередь, Асан-Али Жумабаев также прокомментировал, как будет складываться ситуация с жильем, расположенным в непосредственной близости от линии LRT в самой Астане.

— Сейчас рынок жилья в целом переживает непростой период: покупательская активность снизилась, многие потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию. Поэтому на текущем этапе LRT я бы рассматривал скорее как фактор, повышающий привлекательность и ликвидность локации для тех, кто уже находится в поиске жилья. Однако само по себе появление LRT пока не приводит к существенному росту количества сделок или стоимости недвижимости, — пояснил он.

Эксперт считает, что в условиях текущей стагнации рынка LRT будет влиять прежде всего на выбор между локациями, чем на общий объем спроса на рынке.

Как ранее сообщили в акимате Акмолинской области, на сегодня особое внимание уделяется транспортной доступности и интеграции города Косшы со столицей. Одним из стратегических проектов станет реализация второй очереди LRT. Новая линия пройдет по наиболее густонаселенным направлениям — от железнодорожного вокзала «Астана-1» до города Косшы.

В рамках реализации второй очереди проекта LRT в направлении города Косшы выполнена заливка первой опоры, а также на бетонном заводе города Астаны произведена первая железобетонная сборная балка для эстакадной части линии.

Ранее председатель правления City Transportation Systems Асылбек Дуйсебаев поделился мнением о том, может ли привести запуск LRT в Астане к росту цен на недвижимость рядом со станциями.