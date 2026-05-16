Первый LRT Астаны начал работу: что нужно знать пассажирам

В Астане открылся долгожданный LRT — первый в Казахстане легкорельсовый транспорт с беспилотными поездами, системой оплаты с помощью Face ID и маршрутом от аэропорта до вокзала. Корреспондент агентства Kazinform собрал главное о новом транспорте столицы — от истории строительства до того, как будут работать станции и поезда.

История самого обсуждаемого транспорта Астаны

После поручения Президента Касым-Жомарта Токаева более предметно изучив ситуацию вокруг LRT, акимат Астаны активизировал работы на всех участках линии.

В 2022 году аким столицы Женис Касымбек обозначил сроки завершения строительства и подготовки инфраструктуры для запуска.

К 2025 году проект вышел на финишную прямую. В сентябре поезда впервые встали на рельсы, после чего стартовал один из самых любопытных для жителей города этапов – испытания поездов. Сначала поезда курсировали между двумя станциями, а затем – по всей линии, после чего тестовые поездки все чаще замечали жители города. Параллельно в Астане и китайском Тяньцзине начали обучать для работы LRT.

В итоге 5 мая 2026 года в Астане полностью завершили тестовые испытания LRT, а уже 12 мая инфраструктуру легкорельсового транспорта показали журналистам. Тогда оператор проекта CTS анонсировал открытие LRT для пассажиров 16-17 мая.

От аэропорта до вокзала: как пройдет маршрут LRT

Линия LRT соединила левый и правый берег столицы – от международного аэропорта Нурсултана Назарбаева, рядом с которым расположено депо, до железнодорожного вокзала «Нұрлы жол». Маршрут проходит через ключевые районы и объекты столицы, включая район EXPO, Ботанический сад и административный центр города.

Общая протяженность линии составила 22,4 км. В рамках проекта в столице также построили отдельный мост через реку Есиль.

Всего на линии расположились 18 станций, 11 из которых находятся на земле, а еще семь – на эстакаде.

По этой линии будут курсировать 15 поездов, еще четыре состава останутся в резерве.

Как будут работать беспилотные поезда LRT

Сами поезда заметно отличаются от привычного общественного транспорта столицы. В каждом составе будет по четыре вагона, которые вместят более 600 пассажиров. LRT сможет разгоняться до 80 км/час, но ездить составы будут на скорости около 60 км/час.

Полностью проехать маршрут LRT от аэропорта до вокзала «Нұрлы жол» пассажиры смогут примерно за 40 минут. Поезда будут приезжать каждые 5-6 минут.

В CTS также обещают, что движение поездов будет практически бесшумным и без ощутимых вибраций.

Несмотря на беспилотный режим, внутри поездов будут находиться операторы, а за движением составов круглосуточно проследят диспетчеры из центра управления.

Face ID, смартфоны и QR: как оплатить проезд в LRT

Столичный LRT будет работать ежедневно с 06:00 до 23:00.

Стоимость одной поездки составит 200 тенге.

Оплатить проезд пассажиры смогут сразу несколькими способами прямо на входе через турникеты:

Транспортной картой LRT; Банковскими картами; Смартфоном или смарт-часами Apple/Samsung Pay; QR-кодом через банковские приложения; С помощью Face ID (биометрии лица) через приложение одного банка; По разовому билету.

Для школьников и пассажиров льготных категорий предусмотрели отдельные транспортные карты с бесплатным проездом.

Именную транспортную карту LRT можно будет оформить за 1200 тенге.

Обычная транспортная карта будет стоить 1000 тенге.

Разовые билеты и транспортные карты пассажиры смогут приобрести в кассах станций и через специальные автоматы TVM, где будут принимать наличные, банковские карты и QR-оплату.

Внутри поездов и на станциях для пассажиров будет звучать аудиоинформирование сразу на трех языках – казахском, русском и английском. Такой формат в CTS объясняют удобством для жителей города, туристов и иностранных гостей столицы. Систему озвучила казахстанская певица и композитор Карина Абдуллина.

На станциях также установят вендинговые аппараты с водой, кофе и перекусами.

Теперь жителям и гостям столицы предстоит впервые увидеть беспилотные поезда в повседневной жизни города.

Также оператор LRT планируют в будущем продлить линию по правому берегу до железнодорожного вокзала «Астана-1».

Напомним, сегодня, 16 мая, Президент Касым-Жомарт Токаев запустил работу Astana LRT и ознакомился с деятельностью Единого диспетчерского центра. Также Глава государства заявил, что в будущем Астана должна превратиться в транспортный хаб Евразии.














