В будущем Астана должна превратиться в транспортный хаб Евразии - Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение сегодняшнего события, запуска работы Astana LRT, для столицы и всего Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в будущем наша столица должна превратиться в транспортный хаб Евразии.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Президенту была выдана карточка с серийным номером 001.

Глава государства в качестве первого пассажира проехал из аэропорта со станции «Әуежай» до станции «Ұлттық музей».

В целях дальнейшего развития общественного транспорта прорабатывается реализация второй очереди LRT.

В частности, предусматривается строительство новых линий в направлениях: вокзал «Астана-1», жилой массив «Жағалау», город Косшы. Общая протяженность второй очереди составит 26,5 км с 20 станциями.

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в дальнейшей реализации проекта представителям китайской компании, работникам CTS Transportation и Astana LRT, осуществляющим строительство LRT.

Напомним, сегодня Глава государства ознакомился с деятельностью Единого диспетчерского центра, обеспечивающего мониторинг и регулирование работы общественного транспорта столицы, включая систему LRT.