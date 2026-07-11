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    Причину гибели крупного рогатого скота не могут выяснить в Актюбинской области

    В селах Шенбертал и Курылыс Иргизского района погибло более 20 голов крупного рогатого скота. Впервые этот факт был зарегистрирован в июне. На сегодняшний день точная причина гибели животных пока не установлена, передает корреспондент Kazinform.

    коровы, скот, КРС
    Фото: pexels

    С июня в селах Курылыс и Шенбертал, входящих в состав Кызылжарского сельского округа Иргизского района Актюбинской области, регистрируются случаи гибели крупного рогатого скота. Ветеринарные специалисты провели необходимые противоэпизоотические и диагностические мероприятия. Однако установить причину на местном уровне не удалось.

    — На месте происшествия было организовано эпизоотологическое обследование, заболевшим животным оказывается ветеринарная помощь. С целью установления причин заболевания и гибели скота были отобраны образцы патологического материала и направлены в областную ветеринарную лабораторию для постановки окончательного диагноза. Кроме того, 9 июля патологический материал был направлен в Национальный референтный центр по ветеринарии в Астане. В настоящее время окончательный диагноз пока не поставлен. Мы ожидаем результаты лабораторных исследований. После получения результатов исследования будет предоставлена дополнительная информация, — сообщили в управлении ветеринарии Актюбинской области.

    По результатам первоначального исследования каких-либо инфекционных заболеваний выявлено не было. По предварительной версии, причиной гибели крупного рогатого скота могли стать клещи. Это связано с тем, что в настоящее время в степи наблюдается большое количество клещей, а крупный рогатый скот находится на выпасе.

    На опубликованных в социальных сетях видеокадрах можно видеть, что после гибели животных их тела вздулись, после чего люди сожгли павший скот.

    Ранее сообщалось, что в одном из сел Западно-Казахстанской области также был зарегистрирован падеж скота в результате обрыва линии электропередачи.

    Сельское хозяйство Падеж скота Ветеринария Регионы Казахстана Скот Животные Актюбинская область Клещи
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор