Из-за аварийных электросетей в ЗКО гибнет скот и регулярно отключается свет

Аким сельского округа Акжол Бекболат Каленов рассказал, что в селе Илбишин электросети находятся в изношенном состоянии — провода обрываются, а опоры устарели. По его словам, в дождливую погоду, а также во время зимних буранов стабильное использование электрических сетей вызывает затруднения. В результате обрыва проводов в прошлом году от поражения током погибла лошадь, а в текущем году шесть овец.

В селе Илбишин насчитывается 14 улиц, 1223 жителя (363 двора) и 10 социальных объектов. В зимний отопительный сезон 2025–2026 годов возникали проблемы с его нормальным прохождением. Электроэнергия часто отключалась. Сотрудники Чапаевской районной электросети работали круглосуточно.

— По данному вопросу неоднократно направлялись письма в районный и областной общественные советы, а также в ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания». В результате компания установила 34 новых опоры от подстанции Илбишин до улицы Алтын Орда, проложила линию напряжением 110 кВ и установила новый трансформатор. В результате в жилых домах на улицах С. Датулы, Бейбитшилик, С. Сейфуллина и Нарын электроснабжение стало более стабильным и нормальным, — сообщил аким сельского округа Акжол Бекболат Каленов.

Данные работы были начаты в декабре 2025 года и завершены в первой декаде июня текущего года. Теперь планируется подключить к этой линии общеобразовательную школу «Каршы». Также районный акимат совместно с ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» рассматривает возможность проведения капитального ремонта нескольких улиц, состояние которых является неудовлетворительным. Кроме того, планируется масштабная реконструкция электрических сетей села Илбишин, требующая значительных финансовых средств.

По словам акима, из-за изношенности сетей при отключениях электроэнергии фиксируются случаи выхода из строя бытовой техники. Проблемы возникают не только в зимний период, но и в летний зной. В каждом доме используется по одному кондиционеру и по два-три холодильника. При одновременной работе всей техники подстанция не выдерживает нагрузки. В результате отключается станция Илбишин, и без электроэнергии остаются само село Илбишин, а также населенные пункты Кабыл и Тинали, входящие в округ.

По данному вопросу руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области Беймбет Мусин сообщил, что совместно с ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» рассматривается вопрос капитального ремонта электрических сетей указанного населенного пункта.

— В прошлом зимнем периоде в селе Ильбишин действительно часто отключалось электричество. Также имеются данные о случаях гибели скота. При обрывах электрических сетей с ТОО «Западно-Казахстанская электросетевая компания» проводились аварийно-восстановительные работы. В целом по области общая протяженность электрических сетей компании различных уровней напряжения составляет более 21 тысячи километров. По итогам 2025 года уровень износа сетей достиг 75,4 процента, что стало одной из основных проблем энергетической инфраструктуры региона, — сообщил Беймбет Мусин.

По данным управления, располагаемая свободная мощность подстанций области составляет 315,5 МВт. В том числе в городе Уральск — 110 МВт, в районах — 205,5 МВт. Этот показатель свидетельствует о наличии резерва для подключения новых производственных объектов, предпринимательских проектов и жилищного строительства.

В целях снижения износа действующих сетей и повышения надежности электроснабжения в регионе в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» по поручению Главы государства реализуются масштабные работы. В частности, начата реализация трех проектов общей стоимостью 10 млрд тенге, предусматривающих реконструкцию 501 км электрических сетей. В настоящее время ведутся работы по монтажу опор и воздушных линий, общий уровень выполнения составляет 78%.

— Также в текущем году планируется реализация семи проектов общей стоимостью 16,5 миллиарда тенге, предусматривающих реконструкцию 1113 километров электрических сетей и двух подстанций. На реализацию данных проектов предусмотрено финансирование в размере 4,7 миллиарда тенге, что составляет 30 процентов от общей стоимости, — добавил руководитель управления.

Ранее сообщалось, что энергосистему Западного Казахстана объединят с единой системой страны до конца 2027 года.