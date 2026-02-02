Причины роста заболеваемости корью среди детей назвали в Минздраве РК
Рост заболеваемости корью среди детей в Казахстане связывают с проблемами профилактического санэпидконтроля. Об этом сообщили представители системы здравоохранения, комментируя текущую эпидемиологическую ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.
О статистике заболеваемости корью рассказала заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Смагул Манар во время круглого стола в СЦК.
В целом в 2025 году в Казахстане зарегистрировали почти 4240 случаев кори. Из них более чем 3500 составляют дети и подростки, и в общей структуре около 80% — это невакцинированные дети.
Лидером по числу зарегистрированных случаев кори стал город Астана, где с начала 2026 года выявили 581 случай заражения.
— В рамках проведения эпидемиологического расследования мы устанавливаем, что основная доля заболевших — это невакцинированные дети. И практически, противоэпидемические мероприятия проводятся уже по факту регистрации заболевания, — подчеркнула Манар Смагул.
Эту тенденцию подтвердили и в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.
— Анализ практики показал, что действующий порядок государственного контроля, реализуемый в рамках Предпринимательского кодекса, не обеспечивал профилактическую направленность государственного контроля и надзора на объектах, где дети пребывают ежедневно, — пояснила заместитель председателя комитета Марал Рахимжанова.
По ее словам, проверки проводились уже после причинения вреда здоровью детей.
Это привело:
- к росту массовых пищевых отравлений школьников;
- к росту грубых санитарных нарушений в детских домах, интернатах, оздоровительных организациях;
- к росту инфекционной заболеваемости среди детей такими инфекциями как корь и коклюш;
- росту приписок о проведенных прививках;
- увеличению фактов несвоевременного проведения медицинскими организациями противоэпидемических мероприятий в инфекционных очагах, что привело к росту заболеваемости туберкулезом среди детей.
Всего с начала 2026 года в стране зарегистрировано 1368 случаев кори, из них 1218 — у детей до 14 лет.
Ранее сообщалось, что на фоне отказа от вакцинации в области Жетысу зафиксированы вспышки опасных инфекций — кори и коклюша.
Напомним, с 1 февраля 2026 года в Казахстане заработал особый порядок санэпиднадзора в госорганизациях, где оказывают услуги детям.