Причины роста заболеваемости корью среди детей назвали в Минздраве РК

О статистике заболеваемости корью рассказала заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Смагул Манар во время круглого стола в СЦК.

В целом в 2025 году в Казахстане зарегистрировали почти 4240 случаев кори. Из них более чем 3500 составляют дети и подростки, и в общей структуре около 80% — это невакцинированные дети.

Лидером по числу зарегистрированных случаев кори стал город Астана, где с начала 2026 года выявили 581 случай заражения.

— В рамках проведения эпидемиологического расследования мы устанавливаем, что основная доля заболевших — это невакцинированные дети. И практически, противоэпидемические мероприятия проводятся уже по факту регистрации заболевания, — подчеркнула Манар Смагул.

Эту тенденцию подтвердили и в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

— Анализ практики показал, что действующий порядок государственного контроля, реализуемый в рамках Предпринимательского кодекса, не обеспечивал профилактическую направленность государственного контроля и надзора на объектах, где дети пребывают ежедневно, — пояснила заместитель председателя комитета Марал Рахимжанова.

По ее словам, проверки проводились уже после причинения вреда здоровью детей.

Это привело:

к росту массовых пищевых отравлений школьников;

к росту грубых санитарных нарушений в детских домах, интернатах, оздоровительных организациях;

к росту инфекционной заболеваемости среди детей такими инфекциями как корь и коклюш;

росту приписок о проведенных прививках;

увеличению фактов несвоевременного проведения медицинскими организациями противоэпидемических мероприятий в инфекционных очагах, что привело к росту заболеваемости туберкулезом среди детей.

Всего с начала 2026 года в стране зарегистрировано 1368 случаев кори, из них 1218 — у детей до 14 лет.

Ранее сообщалось, что на фоне отказа от вакцинации в области Жетысу зафиксированы вспышки опасных инфекций — кори и коклюша.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в Казахстане заработал особый порядок санэпиднадзора в госорганизациях, где оказывают услуги детям.