РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:50, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Причины роста заболеваемости корью среди детей назвали в Минздраве РК

    Рост заболеваемости корью среди детей в Казахстане связывают с проблемами профилактического санэпидконтроля. Об этом сообщили представители системы здравоохранения, комментируя текущую эпидемиологическую ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    корь
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    О статистике заболеваемости корью рассказала заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Смагул Манар во время круглого стола в СЦК.

    В целом в 2025 году в Казахстане зарегистрировали почти 4240 случаев кори. Из них более чем 3500 составляют дети и подростки, и в общей структуре около 80% — это невакцинированные дети.

    Лидером по числу зарегистрированных случаев кори стал город Астана, где с начала 2026 года выявили 581 случай заражения.

    — В рамках проведения эпидемиологического расследования мы устанавливаем, что основная доля заболевших — это невакцинированные дети. И практически, противоэпидемические мероприятия проводятся уже по факту регистрации заболевания, — подчеркнула Манар Смагул.

    Эту тенденцию подтвердили и в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

    — Анализ практики показал, что действующий порядок государственного контроля, реализуемый в рамках Предпринимательского кодекса, не обеспечивал профилактическую направленность государственного контроля и надзора на объектах, где дети пребывают ежедневно, — пояснила заместитель председателя комитета Марал Рахимжанова.

    По ее словам, проверки проводились уже после причинения вреда здоровью детей.

    Это привело: 

    • к росту массовых пищевых отравлений школьников;
    • к росту грубых санитарных нарушений в детских домах, интернатах, оздоровительных организациях;
    • к росту инфекционной заболеваемости среди детей такими инфекциями как корь и коклюш;
    • росту приписок о проведенных прививках;
    • увеличению фактов несвоевременного проведения медицинскими организациями противоэпидемических мероприятий в инфекционных очагах, что привело к росту заболеваемости туберкулезом среди детей.

    Всего с начала 2026 года в стране зарегистрировано 1368 случаев кори, из них 1218 — у детей до 14 лет. 

    Ранее сообщалось, что на фоне отказа от вакцинации в области Жетысу зафиксированы вспышки опасных инфекций — кори и коклюша. 

    Напомним, с 1 февраля 2026 года в Казахстане заработал особый порядок санэпиднадзора в госорганизациях, где оказывают услуги детям. 

    Теги:
    Здравоохранение Дети Здоровье Медицина Корь Прививки Минздрав РК
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают