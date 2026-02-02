Внезапные проверки школьных столовых: в Казахстане заработал особый порядок санэпиднадзора

Основанием для введения этого механизма стал закон, подписанный Главой государства 4 декабря 2025 года. Особый порядок распространяется на субъекты, обеспечивающие питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание и оздоровление детей.

В рамках этого службы санэпидконтроля смогут проводить плановые и внеплановые проверки, а также мониторинг с посещением объектов. Эти новые формы контроля позволят также принимать меры оперативного реагирования в случаях выявления нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровья детей.

По словам Рахимжановой, внеплановые проверки будут проводиться внезапно, без предварительного уведомления субъекта контроля. В комитете пояснили, что как правило, при обязательных предварительных уведомлениях недобросовестные субъекты могли скрыть системные нарушения, что снижало достоверность и эффективность контроля.

— Например, невозможно выявить при заблаговременном уведомлении требования к обеспеченности детей средствами гигиены, к чистоте постельного белья и одежды, жилых помещений; к качеству и полноценности питания; доступу к питьевой воде; соблюдению температурного режима. Особенно остро данный вопрос затрагивает несовершеннолетних детей, которые в силу своего возраста либо отсутствия родителей или законных представителей не могут защитить свои права и заявить о нарушениях, — отметила зампред комитета.

По ее словам, внедрение принципа внезапности обеспечит реальную и объективную оценку состояния объекта без возможности временного наведения порядка перед проверкой.

Также службы санэпидконтроля теперь могут использовать материалы из СМИ в качестве оснований для внеплановой проверки.

— По сообщениям в масс-медиа о наличии признаков нарушений требований на объектах особого контроля при наличии подтверждающих доказательств, в том числе фото- и (или) видеофиксации нарушений с указанием времени и места их совершения. Это позволит снизить негатив в обществе, когда при наличии фактов в масс-медиа, органы СЭС не могли на них реагировать и их пресекать, что вызывало обоснованные жалобы, — добавила Рахимжанова.

Кроме того, для органов санэпидслужбы сняли запрет на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства в течение трех лет со дня их регистрации. Ранее эта норма не позволяла проверять школьные столовые, поскольку поставщики услуг в большинстве случаев относятся к этой категории.

Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, главный санитарный врач страны Сархат Бейсенова в интервью агентству Kazinform рассказала, как действует санитарная служба в случаях пищевых отравлений в кафе и ресторанах.