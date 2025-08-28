Об индексе несъедаемости и особо опасных инфекциях — интервью с главой СЭС Казахстана

— Периодически в стране фиксируются случаи пищевых отравлений после посещения кафе и точек быстрого питания. Например, недавно это произошло в одном из заведений Астаны. Как действует санитарная служба в таких ситуациях и почему они возможны при существующем контроле?

— При поступлении информации о случаях массовых отравлений мы проводим расследование: проверяем заведение, берем пробы продуктов, воды, обследуем персонал. Материалы при необходимости передаются в правоохранительные органы. Если выявляется угроза здоровью, применяются меры — от штрафов до приостановления работы объекта. Контроль за общепитом строится в основном на плановых и внеплановых проверках, но их периодичность ограничена законодательством. Поэтому в первую очередь ответственность за соблюдение санитарных требований лежит на владельцах заведений.

— Как контролируются уличные ларьки и фудтраки? Или они остаются «вне поля зрения» санитарных служб?

— Они не остаются без внимания. Такие объекты работают в уведомительном порядке: предприниматели обязаны заранее сообщить о начале деятельности и соблюдать санитарные требования. Проверки проводятся в основном по жалобам граждан, а также в рамках системы управления рисками — примерно раз в три года. Например, в этом году по обращениям были проверены 19 точек, в девяти выявлены нарушения, их владельцы оштрафованы.

— В целом, какова ситуация сейчас по заболеваемости острыми кишечными инфекциями и случаям пищевых отравлений в стране? Насколько часто фиксируются вспышки и где они происходят чаще всего?

— Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в стране в этом году примерно такой же, как и в прошлом. За 7 месяцев зарегистрировано 20 случаев массовых пищевых отравлений, пострадали 323 человека, из них 167 детей. Летальных исходов не было. Санэпидслужба оперативно расследует каждый случай. По итогам проверки нарушители привлекаются к ответственности: некоторые дела были переданы в правоохранительные органы, назначались приостановки работы заведений и административные штрафы на общую сумму почти 4,2 млн тенге.

— За прошлый учебный год в школах и детских садах фиксировались случаи пищевых отравлений. Как изменился контроль за питанием детей? Проводятся ли проверки перед 1 сентября и в течение года?

— После инцидентов Министерство здравоохранения усилило контроль за организацией питания в школах и детсадах. Для этого внесены изменения в законодательство, включая особый статус объектов с пребыванием детей и отмену предварительного уведомления о проверках, а также введены мониторинговые визиты.

С 1 сентября 2025 года действует новый Стандарт питания: снижено содержание сахара и соли, увеличена доля овощей, фруктов и молочной продукции. Введен «индекс несъедаемости», показывающий, какая часть пищи остается на тарелках, чтобы оценивать качество и приемлемость блюд.

За первое полугодие 2025 года проверено 118 школьных пищеблоков, выдано 89 предписаний об устранении нарушений, наложено 77 штрафов на сумму почти 24 млн тенге, отстранены от работы 62 сотрудника без медосмотров, изъята продукция с истекшим сроком годности.

— Все лето казахстанцы отдыхают на пляжах и у водоемов. Насколько безопасны эти места и распространяется ли контроль на стихийные зоны купания?

— В стране официально определено 722 места для купания, где санитарное состояние контролируют специализированные службы. Установлены мобильные спасательные посты и системы видеонаблюдения на популярных пляжах. По поручению Администрации Президента в июле проверялись регионы: выявлялись недостатки — отсутствие душевых, контейнеров, буйков или информационных стендов. Владельцам даны предписания устранить нарушения и получить санитарное заключение.

Ведется постоянный мониторинг воды и почвы: за первое полугодие 2025 года проверено более 2 тысяч проб воды и около 3 тысяч проб почвы. Несоответствия направлены в местные органы для принятия мер. Для безопасности отдыхающих рекомендуется выбирать официально разрешенные пляжи и проверять информацию на цифровых картах, сайтах акиматов и на месте через информационные стенды.

— В салонах красоты и парикмахерских часто выявляют нарушения. Как СЭС контролирует бьюти-сферу?

— Контроль ведется по санитарным правилам 2022 года. Проверки бывают плановые и внеплановые, в том числе по обращениям граждан. Мы оцениваем чистоту помещений, обработку инструментов, наличие медкнижек у персонала и сертификатов на косметику.

Часто встречаются повторяющиеся нарушения: несоблюдение стерильности, неправильное хранение и утилизация отходов, использование несертифицированных средств, работа без медосмотров или спецодежды. За нарушения предусмотрены штрафы, приостановка работы, а при угрозе здоровью клиентов — уголовная ответственность. Владельцам рекомендуется усилить внутренний контроль, а посетителям — обращать внимание на чистоту и наличие одноразовых материалов.

— В завершение, какие инфекционные заболевания находятся на особом контроле СЭС? Какова динамика по кори, менингиту и гепатиту, и стоит ли по-прежнему опасаться COVID-19?

— В целом эпидемиологическая ситуация по большинству инфекций в стране стабильная, но есть заболевания, за которыми ведется особый контроль.

С начала года зарегистрировано 2 462 случая кори, при этом 76 % заболевших — непривитые дети. По менингиту за 7 месяцев выявлено 48 случаев, большинство — дети до 14 лет. По вирусным гепатитам зарегистрировано: А — 766 случаев, В — 37, С — 60.

Что касается COVID-19, за 7 месяцев зафиксировано 773 случая, почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Сейчас циркулирует подвариант «Омикрон» линии XFG, он не несет дополнительных рисков по сравнению с ранее выявленными вариантами. Санитарные службы продолжают мониторинг, чтобы своевременно реагировать на изменения эпидситуации.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали о том, что почти 50 проб воды в бассейнах Казахстана за последние два года не соответствовали санитарным требованиям.