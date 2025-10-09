Причина пожара на рынке «Биг Шанхай» в Астане до сих пор не установлена
Летом этого года крупный пожар полностью охватил рынок «Биг Шанхай» в столице, оставив многих торговцев с убытками и нанеся серьезный ущерб их предпринимательской деятельности. Тогда было заявлено, что причины возгорания будут установлены. Kazinform обратился в Министерство по чрезвычайным ситуациям, чтобы узнать, на каком этапе сейчас находится расследование.
После возгорания Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны начал досудебное расследование. Согласно официальному ответу Министерства по чрезвычайным ситуациям на журналистский запрос, в настоящее время продолжаются все необходимые следственные действия, направленные на установление очага пожара, характера его распространения и выявление виновных лиц. Ведомство ссылается на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.
Мы также поинтересовались в министерстве, когда в последний раз на этом рынке проводилась проверка на соблюдение требований пожарной безопасности.
— В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», если субъект контроля и надзора получил положительное заключение экспертной организации, то данный объект освобождается от профилактического контроля с посещением объекта на период действия заключения — за исключением внеплановых проверок, предусмотренных Предпринимательским кодексом. Таким образом, в связи с наличием положительных заключений по результатам аудита в сфере пожарной безопасности, проверка на рынке «Биг Шанхай» не проводилась, — говорится в официальном ответе ведомства.
Кроме того, в сообщении министерства объясняется, по каким причинам пожарные не могли оперативно справиться с возгоранием.
— Задержка в поступлении сообщения о пожаре, быстрое распространение огня к моменту прибытия первых подразделений спасателей, большое количество горючих материалов, а также угроза обрушения строительных конструкций значительно осложнили процесс ликвидации возгорания. Дополнительные трудности возникли из-за риска распространения пламени на соседнее здание через галереи, соединяющие рынок с торговым объектом «Орда», — пояснили в министерстве.
Следует отметить, что сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, получившие травмы во время тушения пожара, прошли необходимое медицинское лечение и в настоящее время продолжают свою службу.
В связи с участившимися случаями пожаров на торговых объектах по всей стране, а также с целью повышения уровня противопожарной безопасности и предотвращения подобных происшествий в будущем, Министерством по чрезвычайным ситуациям были организованы круглые столы на базе региональных палат предпринимателей «Атамекен» с участием представителей торговых объектов — субъектов малого, среднего и крупного бизнеса.
— Утвержден перечень объектов с массовым пребыванием людей и общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров. Также был разработан типовой договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев таких объектов за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Новые нормы распространяются на торгово-развлекательные центры, — сообщается в письме министерства.
Среди введенных изменений — обязательное получение заказчиком строительства заключения органов гражданской защиты о соответствии построенного объекта требованиям пожарной безопасности. Это требование распространяется на объекты с массовым пребыванием людей, а также на здания высотой более 28 метров. Заключение о соответствии выдается территориальным представительством уполномоченного органа, — уточняется в документе.
Напомним, что 18 июля текущего года в Астане загорелся трехэтажный рынок «Биг Шанхай».
Позднее сообщалось, что ведется подсчет ущерба, нанесенного предпринимателям в результате пожара.
К сожалению, во время ликвидации огня пострадали трое спасателей.