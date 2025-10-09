Причина пожара на рынке «Биг Шанхай» в Астане до сих пор не установлена

После возгорания Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны начал досудебное расследование. Согласно официальному ответу Министерства по чрезвычайным ситуациям на журналистский запрос, в настоящее время продолжаются все необходимые следственные действия, направленные на установление очага пожара, характера его распространения и выявление виновных лиц. Ведомство ссылается на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой сведения досудебного расследования не подлежат разглашению.

Мы также поинтересовались в министерстве, когда в последний раз на этом рынке проводилась проверка на соблюдение требований пожарной безопасности.

— В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», если субъект контроля и надзора получил положительное заключение экспертной организации, то данный объект освобождается от профилактического контроля с посещением объекта на период действия заключения — за исключением внеплановых проверок, предусмотренных Предпринимательским кодексом. Таким образом, в связи с наличием положительных заключений по результатам аудита в сфере пожарной безопасности, проверка на рынке «Биг Шанхай» не проводилась, — говорится в официальном ответе ведомства.

Кроме того, в сообщении министерства объясняется, по каким причинам пожарные не могли оперативно справиться с возгоранием.

— Задержка в поступлении сообщения о пожаре, быстрое распространение огня к моменту прибытия первых подразделений спасателей, большое количество горючих материалов, а также угроза обрушения строительных конструкций значительно осложнили процесс ликвидации возгорания. Дополнительные трудности возникли из-за риска распространения пламени на соседнее здание через галереи, соединяющие рынок с торговым объектом «Орда», — пояснили в министерстве.

Следует отметить, что сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, получившие травмы во время тушения пожара, прошли необходимое медицинское лечение и в настоящее время продолжают свою службу.

В связи с участившимися случаями пожаров на торговых объектах по всей стране, а также с целью повышения уровня противопожарной безопасности и предотвращения подобных происшествий в будущем, Министерством по чрезвычайным ситуациям были организованы круглые столы на базе региональных палат предпринимателей «Атамекен» с участием представителей торговых объектов — субъектов малого, среднего и крупного бизнеса.

— Утвержден перечень объектов с массовым пребыванием людей и общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров. Также был разработан типовой договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев таких объектов за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. Новые нормы распространяются на торгово-развлекательные центры, — сообщается в письме министерства.

Среди введенных изменений — обязательное получение заказчиком строительства заключения органов гражданской защиты о соответствии построенного объекта требованиям пожарной безопасности. Это требование распространяется на объекты с массовым пребыванием людей, а также на здания высотой более 28 метров. Заключение о соответствии выдается территориальным представительством уполномоченного органа, — уточняется в документе.

Напомним, что 18 июля текущего года в Астане загорелся трехэтажный рынок «Биг Шанхай».

Позднее сообщалось, что ведется подсчет ущерба, нанесенного предпринимателям в результате пожара.

К сожалению, во время ликвидации огня пострадали трое спасателей.