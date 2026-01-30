РУ
    22:37, 29 Январь 2026

    При таком объеме поправок нужно принять новую Конституцию — судья КС

    Судья Конституционного суда Республики Казахстан Еркин Онгарбаев поддержал предложение о принятии новой редакции Конституции, выступая на заседании Конституционной комиссии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Конституционный суд РК

    По его словам, в ходе заседаний члены комиссии неоднократно высказывались за то, чтобы не ограничиваться внесением изменений и дополнений, а рассмотреть вопрос принятия новой Конституции.

    — Как юрист, длительное время работающий в сфере права и научных исследований, я поддерживаю эту позицию. Согласно действующему законодательству, если изменения вносятся более чем в половину нормативно-правового акта, принимается его новая редакция, — отметил Онгарбаев.

    Он напомнил, что в настоящее время предлагается внести изменения и дополнения в 77 статей Конституции, что охватывает более 80% текста Основного закона.

    — Конституция относится к числу базовых нормативно-правовых актов. В этой связи, руководствуясь действующим законодательством, мы должны принять решение о принятии новой Конституции Республики Казахстан, — подчеркнул судья.

    Напомним, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

    Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе. 

