При таком объеме поправок нужно принять новую Конституцию — судья КС

По его словам, в ходе заседаний члены комиссии неоднократно высказывались за то, чтобы не ограничиваться внесением изменений и дополнений, а рассмотреть вопрос принятия новой Конституции.

— Как юрист, длительное время работающий в сфере права и научных исследований, я поддерживаю эту позицию. Согласно действующему законодательству, если изменения вносятся более чем в половину нормативно-правового акта, принимается его новая редакция, — отметил Онгарбаев.

Он напомнил, что в настоящее время предлагается внести изменения и дополнения в 77 статей Конституции, что охватывает более 80% текста Основного закона.

— Конституция относится к числу базовых нормативно-правовых актов. В этой связи, руководствуясь действующим законодательством, мы должны принять решение о принятии новой Конституции Республики Казахстан, — подчеркнул судья.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.



