Президенту Казахстана доложили о подготовке боксеров к Олимпиаде-2028

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов и строительстве промышленных, жилищных и социальных объектов.

Президент также был проинформирован о международных проектах компании, осуществляемых в строительной и железнодорожной отраслях.

Глава государства подчеркнул важность качественной и своевременной реализации значимых для экономики страны проектов.

Шахмурат Муталип сообщил, что Integra Construction KZ реализует ряд социальных инициатив. В частности, компания за счет собственных средств начала реконструкцию детского дома «Баганашыл» в Алматы на сумму 5 млрд тенге.

Отдельным блоком Президент был ознакомлен с текущим состоянием и достижениями казахстанского бокса, включая результаты национальной сборной, планы подготовки к Олимпийским играм 2028 года и задачи на 2026 год.