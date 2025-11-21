РУ
    Президенту Казахстана доложили о подготовке боксеров к Олимпиаде-2028

    Глава государства принял бенефициарного собственника Integra Construction KZ Шахмурата Муталипа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов и строительстве промышленных, жилищных и социальных объектов.

    Президент также был проинформирован о международных проектах компании, осуществляемых в строительной и железнодорожной отраслях.

    Глава государства подчеркнул важность качественной и своевременной реализации значимых для экономики страны проектов.

    Шахмурат Муталип сообщил, что Integra Construction KZ реализует ряд социальных инициатив. В частности, компания за счет собственных средств начала реконструкцию детского дома «Баганашыл» в Алматы на сумму 5 млрд тенге.

    Отдельным блоком Президент был ознакомлен с текущим состоянием и достижениями казахстанского бокса, включая результаты национальной сборной, планы подготовки к Олимпийским играм 2028 года и задачи на 2026 год.

    Гульжан Тасмаганбетова
