Президентская елка прошла в Астане
На главный новогодний праздник в столицу приехали школьники из всех регионов страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, Президентская елка действительно объединяет детей всего Казахстана. Праздничные мероприятия от имени Главы государства пройдут и в каждой области. Но сто школьников от 9 до 13 лет, особо отличившихся успехами в учебе, спорте и общественной жизни своего региона, получили возможность присутствовать на главном новогоднем торжестве в Астане.
— Завтра акимы областей будут проводить елки уже в областных центрах. Туда приедут дети из отдаленных аулов и районов, — добавила министр.
Как сообщил директор Департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения РК Ерлан Калмаков, всего в таких мероприятиях по стране ежегодно участвуют более 4 тысяч детей.
К программе новогоднего торжества в столице, безусловно, относятся с особой отвественностью. В этом году она состоит из двух частей. Первая — интерактивная зона с игровыми и квест-этапами с использованием VR и AI-технологий, вторая — праздничный спектакль.
— Мы стараемся сделать праздник содержательным и запоминающимся. Используем современные технологии — виртуальную реальность, элементы искусственного интеллекта, интерактивные форматы, чтобы детям было действительно интересно, — сказал Ерлан Калмаков.
Отбор участников главной елки в столице проводится на региональном уровне специальными комиссиями. Приглашают детей из социально уязвимых категорий — сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей с особыми образовательными потребностями и из многодетных семей. Приоритет также отдается детям, имеющим достижения в учебе, спорте и творчестве.
Из Шымкента на республиканскую президентскую елку приехали пять школьников — все они воспитанники детского дома. Для большинства из них эта поездка в Астану — первая, а участие в таком ярком празднике — целое событие.
— Я первый раз вижу такую большую елку, и мне здесь очень нравится. Я верю в Деда Мороза и жду от него подарок, — поделилась впечатлениями 10-летняя Ольга Речинская из Шымкента.
В рамках программы в столице дети также посетили Национальный музей, Дворец школьников и другие достопримечательности города.
