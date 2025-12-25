Президентская елка прошла в Астане

Как сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, Президентская елка действительно объединяет детей всего Казахстана. Праздничные мероприятия от имени Главы государства пройдут и в каждой области. Но сто школьников от 9 до 13 лет, особо отличившихся успехами в учебе, спорте и общественной жизни своего региона, получили возможность присутствовать на главном новогоднем торжестве в Астане.



— Завтра акимы областей будут проводить елки уже в областных центрах. Туда приедут дети из отдаленных аулов и районов, — добавила министр.

Как сообщил директор Департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения РК Ерлан Калмаков, всего в таких мероприятиях по стране ежегодно участвуют более 4 тысяч детей.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

К программе новогоднего торжества в столице, безусловно, относятся с особой отвественностью. В этом году она состоит из двух частей. Первая — интерактивная зона с игровыми и квест-этапами с использованием VR и AI-технологий, вторая — праздничный спектакль.

— Мы стараемся сделать праздник содержательным и запоминающимся. Используем современные технологии — виртуальную реальность, элементы искусственного интеллекта, интерактивные форматы, чтобы детям было действительно интересно, — сказал Ерлан Калмаков.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Отбор участников главной елки в столице проводится на региональном уровне специальными комиссиями. Приглашают детей из социально уязвимых категорий — сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей с особыми образовательными потребностями и из многодетных семей. Приоритет также отдается детям, имеющим достижения в учебе, спорте и творчестве.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Из Шымкента на республиканскую президентскую елку приехали пять школьников — все они воспитанники детского дома. Для большинства из них эта поездка в Астану — первая, а участие в таком ярком празднике — целое событие.

— Я первый раз вижу такую большую елку, и мне здесь очень нравится. Я верю в Деда Мороза и жду от него подарок, — поделилась впечатлениями 10-летняя Ольга Речинская из Шымкента.

Фото: Kazinform

В рамках программы в столице дети также посетили Национальный музей, Дворец школьников и другие достопримечательности города.

