Президент возмутился незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы рассмотрел вопросы экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости удорожания и затягивания реконструкции ТЭЦ-2, перспективах модернизации ТЭЦ-3, газификации частного сектора, переводе транспорта на чистые виды топлива, управлении отходами, благоустройстве и рекультивации территории вокруг водохранилища Сайран.

Актуальной задачей является последовательное наращивание «зеленого» массива. В этом вопросе Президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.

«В вопросе озеленения не может быть места кампанейщине, бесхозяйственности и лоббированию чьих-либо интересов. Во главе угла должны стоять научный подход, профессионализм, комфорт жителей и гармоничное развитие города. Мы обязаны вернуть Алматы репутацию «зеленого» города», – подчеркнул Глава государства.