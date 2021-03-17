Президент возмутился незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы рассмотрел вопросы экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ»
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости удорожания и затягивания реконструкции ТЭЦ-2, перспективах модернизации ТЭЦ-3, газификации частного сектора, переводе транспорта на чистые виды топлива, управлении отходами, благоустройстве и рекультивации территории вокруг водохранилища Сайран.
Актуальной задачей является последовательное наращивание «зеленого» массива. В этом вопросе Президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.
«В вопросе озеленения не может быть места кампанейщине, бесхозяйственности и лоббированию чьих-либо интересов. Во главе угла должны стоять научный подход, профессионализм, комфорт жителей и гармоничное развитие города. Мы обязаны вернуть Алматы репутацию «зеленого» города», – подчеркнул Глава государства.
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