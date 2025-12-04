Президент Венесуэлы рассказал о «сердечном» разговоре с Трампом

В среду, выступая на государственном телеканале Venezolana de Television, Мадуро заявил, что решил рассказать о своем «сердечном» разговоре с Трампом.

— За шесть лет работы министром иностранных дел я научился дипломатической осмотрительности, а затем, в эти годы на посту президента, имея опыт работы министром иностранных дел и будучи наставником нашего командующего Чавеса, я еще больше ценю осмотрительность, — сказал Мадуро, имея в виду покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса, при котором он был министром иностранных дел.

Мадуро заявил, что приветствует возможность того, что этот звонок станет шагом к «уважительному диалогу», и что его страна всегда будет стремиться к миру.

— Мне не нравится дипломатия с микрофонами; когда есть важные вопросы, их нужно решать тихо, пока они не будут решены! , — заявил лидер Венесуэлы.

Мадуро добавил, что не будет больше комментировать свой разговор с Трампом, поскольку он выступает за «благоразумие» и «уважение».

В воскресенье Трамп заявил, что разговаривал с венесуэльским лидером по телефону на фоне самого серьезного дипломатического кризиса между Вашингтоном и Каракасом за последние годы.

В среду Трамп снова упомянул о своем разговоре с Мадуро, не вдаваясь в подробности.

— Я коротко поговорил с ним, просто рассказал ему пару вещей, и посмотрим, что из этого выйдет, — заявил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

В начале ноября авианосная ударная группа США прибыла в Карибское море в рамках кампании администрации Трампа против наркокартелей.

Президент США Дональд Трамп также не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле.

Ранее Посол Венесуэлы в Казахстане заявила, что суда, атакованные ВМС США, не связаны с наркокартелями.