    Президент Токаев пригласил компании Узбекистана к сотрудничеству в IT-сфере

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул активное развитие цифровых технологий и культурно-гуманитарных связей между странами и пригласил узбекские компании к совместным проектам в сфере ИИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — В Казахстане уделяется повышенное внимание цифровизации государственных услуг и развитию IT-технологий с целью повышения эффективности государственного управления и качества жизни граждан. Открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, начат процесс создания Исследовательского университета в этой области, запущен национальный суперкомпьютер. В целом, мною поставлена задача превращения Казахстана в цифровую страну. Узбекистан, как нам известно, тоже взял курс на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, добился успехов в этой сфере. Приглашаем узбекские компании к тесному сотрудничеству и реализации совместных проектов в данном перспективном направлении. Убедительным примером успешной синергии служит сотрудничество между Astana Hub и IT Park Uzbekistan, — сказал Глава государства, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета.

    По словам Президента Казахстана, новое динамичное развитие приобретают культурно-гуманитарные связи. Отмечены проведение перекрестных Дней культуры, активный диалог между творческой интеллигенцией, молодежью, открытие памятников выдающимся личностям, а также взаимное учреждение филиалов вузов.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему углублению многогранного партнерства во благо народов двух государств.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее главы двух государств провели переговоры.

