Президент РК выразил уверенность в укреплении сотрудничества с Лихтенштейном

Глава государства направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Наследного принца Алоиза с Национальным днем Княжества Лихтенштейн.

— Казахстан высоко ценит многолетние отношения дружбы и взаимного уважения с Лихтенштейном. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран, — говорится в телеграмме.

Президент пожелал Наследному принцу Алоизу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Княжества — благополучия и процветания.

Ранее Глава государства направил Премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия.

Также Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и его соотечественников с национальным праздником — Днем независимости.