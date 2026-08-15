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    Президент РК выразил уверенность в укреплении сотрудничества с Лихтенштейном

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Наследному принцу Лихтенштейна, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент РК выразил уверенность в укреплении сотрудничества с Лихтенштейном
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Наследного принца Алоиза с Национальным днем Княжества Лихтенштейн.

    — Казахстан высоко ценит многолетние отношения дружбы и взаимного уважения с Лихтенштейном. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран, — говорится в телеграмме.

    Президент пожелал Наследному принцу Алоизу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Княжества — благополучия и процветания.

    Ранее Глава государства направил Премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия.

    Также Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и его соотечественников с национальным праздником — Днем независимости.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Поздравления Международные отношения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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