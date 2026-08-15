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    Токаев назвал Конго важным партнером Казахстана в Африке

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Конго, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев назвал Конго важным партнером Казахстана в Африке
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и его соотечественников с национальным праздником — Днем независимости.

    Президент отметил, что наша страна рассматривает Республику Конго в качестве важного партнера на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям отношения будут и впредь укрепляться на благо народов двух стран.

    Глава государства пожелал Дени Сассу-Нгессо успехов в его ответственной деятельности, а дружественному конголезскому народу — счастья и процветания.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди с Днем независимости Индии.

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    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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