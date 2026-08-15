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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Нарендру Моди с Днем независимости Индии

    Глава государства направил Премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Республики Индия, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Акорду.

    Президент подписал, Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды
    Фото: Aкорда

    В телеграмме Президент отметил значимую роль Индии в международных отношениях, а также высокие экономические достижения и огромный научно-технический потенциал страны.

    Он также высоко оценил поступательное развитие стратегического партнерства между нашими странами, подчеркнув широкие возможности для дальнейшего углубления взаимодействия в различных сферах.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Индии — благополучия и процветания.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Поздравления Индия Нарендра Моди
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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