14 Июля 2022 17:13

Президент РК провел встречу со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В режиме видеоконференцсвязи Президент провел встречу со Специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Тери Хакалой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы обсудили актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского союза.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность в развитии многопланового взаимодействия с Европейским союзом – одним из ключевых партнеров Казахстана - и свою готовность придать новый импульс двустороннему стратегическому сотрудничеству.

Президент сообщил о проведенном недавно конституционном референдуме и реформах по построению Нового и Справедливого Казахстана.

В свою очередь Тери Хакала поздравила Президента с успешным проведением референдума и подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном – ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.

Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ Главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.

Европейский союз выразил большую заинтересованность в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Фото: akorda.kz