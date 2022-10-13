13 Октября 2022, 14:46

Президент РК провел встречу с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серия двусторонних встреч Касым-Жомарта Токаева на полях саммита СВМДА продолжилась переговорами с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Собеседники обсудили перспективы казахстанско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выразил признательность Премьер-министру Пакистана за приезд в Астану для участия в саммите СВМДА и поддержку казахстанских инициатив, направленных на дальнейшее институциональное развитие форума.

Президент назвал Пакистан одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии. Он высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Отмечены перспективы налаживания взаимодействия в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Подчеркнута важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между странами, а также активизации работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

В свою очередь Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия Президента Пакистана Арифа Алви и отметил, что взаимоотношения между странами поступательно развиваются.

Фото:akorda.kz











